SM-liigaan JYPin paidassa palannut maalivahti Oskari Setänen antoi poikkeuksellisen värikkään ja välittömän haastattelun voittoon päättyneen KooKoo-ottelun jälkeen. 31-vuotias Setänen vitsaili alkuun, että kolmannessa erässä sulanut nollapeli käväisi jo kassarin huulilla. Euralaislähtöinen molari puhui myös todella suoraan siitä, miten paljon hän arvostaa mahdollisuutta pelata vielä SM-liigaa. Viime kausi Ranskassa ei ollut sitä, mihin Setänen oli tottunut.

Setäsen JYP voitti keskiviikon ottelun lopulta 4–2. Maalivahti on pelannut nyt kolme huippumatsia putkeen. Hänen torjuntaprosenttinsa on näissä peleissä makoisa 93,8.

Voit katsoa Setäsen energiaa ja rehellisyyttä pursuavan haastattelun pääkuvan videolta.