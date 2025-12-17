Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen intoutui sanailemaan Suomi-kiekon mediakeskustelusta voitollisen Sport-ottelun jälkeen. Virtasen puheissa vilahti Leijonien kaikkien aikojen menestysvalmentaja Jukka Jalonen.

Jukurit otti keskiviikkoiltana 4–0-voiton sarjajumbo Sportista. Ottelu ratkesi lopullisesti päätöserässä, kun mikkeliläiset saivat painettua laatan kolme kertaa vaasalaisten verkkoon.

Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen innostui pressitilaisuuden lopussa ottamaan pilke silmäkulmassa kantaa joukkueensa, ja ehkäpä muidenkin Liiga-joukkueiden, ympärillä vellovaan asiantuntijakeskusteluun.

– Asiantuntijat kun katsovat 10 minuuttia ja tekevät sen analyysin, että me pelaamme hitaasti tai nopeasti. Me olemme pelanneet tällä kaudella liian nopeasti ja liian hitaasti. Ei jääkiekkopeli sinänsä muutu mihinkään mun mielestä. Siinä on paikka mennä nopeasti jos on äijät ja päästään ennen, ja sitten jos kaveri on miehittänyt keskialueen ja sulla on kaksi äijää, niin ei sinne kannata mennä., Virtanen paalutti.

– Kyllä tätä fiksut ovat joskus miettineet. Se, että (Jukka) Jalonen ei voittanut joka vuosi maailmanmestaruutta, niin ei se tästä Suomi-kiekon peruspelaamista hirveän huonoa tee. Voi hitsi, Jukka, kun olisit voittanut kaikki maailmanmestaruudet, niin ei tarvitsisi niin perustella, miksi pelaa jääkiekkoa, niin kuin pelaa, Virtanen jatkoi.

Jalonen voitti Leijonien peräsimessä kaikkiaan neljä arvoturnausta. MM-kultia on kolme, ja kruununa olympiavoitto kevättalvena 2022.

Virtasen "saarnan" lopuksi lehdistötilaisuuden vetäjä kiitti tätä naureskellen analyysien tekijöille osoitetusta palautteesta.