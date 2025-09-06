Urheilu
Tässä ovat SM-liigajoukkueiden pelaajabudjetit – yksi seura iskenyt rajusti pökköä pesään

SM-liiga kuvituskuva
Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 38 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Jääkiekon SM-liiga on julkaissut joukkueiden kauden 2025–2026 ilmoittamat pelaajabudjetit.

Lue myös: Petri Matikainen räväytti heti JYP-kopissa – räväkkää tekstiä yllätysratkaisusta: "Meidän Mark Messier"

Tappara lähtee pelaajakassan osalta paalupaikalta alkavaan kauteen. Sen budjetti on 3,5 miljoonaa euroa. Lukua on kasvatettu viime kauden lähtötilanteesta 0,25 miljoonaa. Perässä tulee Ilves 3,3 miljoonan budjetilla. Ilveksen budjettiin on tullut lisäpontta 0,2 miljoonaa.

Listan neljäntenä HIFK operoi 3,15 miljoonalla. Seura on pudottanut budjettia vuoden takaisesta 0,2 miljoonaa. Helsinkiläiset olivat viime vuonna kärjessä.

Suurimmin uutta pökköä lyö pesään JYP, joka onkin hankkinut kovan luokan pelimiehiä. Muun muassa Sami Vatanen palasi kasvattiseuraansa. JYPin pelaajabudjetti on kauden alkaessa Liigan kuudenneksi suurin, eli 2,95 miljoonaa. Kasvua viime vuoteen on 0,55 miljoonaa euroa. 

Suurin pudottaja on Pelicans, jonka viime kauden floppijoukkue oli seurahistorian kallein (3 milj.). Nyt lahtelaisten budjetti on 2,4 miljoonaa euroa, eli laskua on 0,6 miljoonaa.

Pelaajabudjetit 2025–2026 (Lähde: SM-liiga)

Tappara 3,50 miljoonaa euroa (viime vuonna 3,25)

Ilves 3,30 (3,10)

Kärpät 3,25 (3,25)

HIFK 3,15 (3,35)

Lukko 3,05 (2,95)

JYP 2,95 (2,40)

KalPa 2,50 (2,30)

Pelicans 2,40 (3,00)

TPS 2,40 (2,40)

Ässät 2,35 (2,35)

HPK 2,20 (1,90)

Kiekko-Espoo 2,00 (2,00)

KooKoo 2,00 (2,00)

SaiPa 2,00 (2,00)

Sport 1,70 (1,85)

Jukurit 1,50 (1,50)

