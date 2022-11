Nuorten tekemissä ryöstöissä valtava kasvu – uhreilta viedään kengätkin jalasta

Nuorisoryöstöissä radikaalia kasvua Helsingissäkin

Rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmästä kertoo, että myös pääkaupungissa on huomattu vastaava kehitys kuin valtakunnallisissa tilastoissa. Ryöstörikoksia koskevissa rikosilmoituksissa on tapahtunut Helsingissä huolestuttava nousu. Viimeisimpien tilastojen mukaan Helsingin poliisilaitoksella oli tutkittavana vajaat 150 ryöstöä tai niiden yritystä.

Porukat tekevät ryöstösarjoja

Uhrilta vietiin kengät jalasta

Kaikki eivät uskalla kertoa nähdyistä rikoksista

Poliisin näkökulmasta on ongelma, että monesti uhrilla tai mahdollisilla todistajilla on haluttomuutta kertoa tapahtuneesta esimerkiksi jonkinlaisen koston pelossa. Forss korostaakin, että esimerkiksi vanhempien on tärkeää puhua lastensa kanssa siitä, miten tärkeää tapahtumista on kertoa.