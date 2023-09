Naamioitu poikajoukko seurasi nuorempia lapsia metrossa, hakkasi ja ryösti – ilmoituksissa nuorista rikoksentekijöistä piikki syksyllä

Nuorten uhriksi valikoituu usein toisia nuoria

– Jos ajatellaan, että mitä eroa on aikuisten tekemiin (ryöstöihin), niin kyllä tutuilta ja puolitutuilta ryöstäminen on yleisempää, Väätti arvioi, mutta sanoo, että myös täysin tuntemattomia joutuu nuorten epäiltyjen ryöstön uhriksi.

Rikoskomisario Väätti vahvistaa, että Helsingin poliisille on tullut kuvailuun sopivasta tapauksesta ilmoitus ja se on poliisin tutkinnassa. Hän ei tutkinnallisista syistä voi kertoa asiasta enempää.

Tekoja saatetaan kuvata

Kuluvana vuonna alle 14-vuotias nuori on ollut epäiltynä pahoinpitelystä hieman yli 2 000 tapauksessa, kun 18–20-vuotiaita on ollut epäiltyinä noin 1 350 tapauksessa. STT:n näkemät tilastot koskevat väkivaltarikos- ja ryöstötapauksia, joissa rikoksesta epäilty henkilö on alle 21-vuotias. Tietoja on tämän vuoden osalta elokuun lopulle.