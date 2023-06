Missä ja milloin alaikäisten ryöstäjäkopla yleensä iskee? – Poliisi selittää, miten ryöstötilanteessa kannattaa toimia

Nousu on jatkunut jo vuosia, sanoo Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Jari Koski .

Ilmiölle ei ole yhtä selkeää selitystä, vaan ryöstörikosten määrän nousun taustalla on usean asian summa.

Osa ihannoi rikollista elämäntapaa

– Kyllä siinä useampia on aina mukana.

Osa nuorista ryöstää hetken päähänpistosta, mutta touhu tyssää yhteen kertaan. Kosken mukaan on kuitenkin olemassa tietty ryhmä, joka tekee rikoksia systemaattisemmin.

– Viimeaikaisissa teoissa on havaittavissa ilmiötä, että siellä on porukka, joka pyrkii rakentemaan rikollista uraa lähtemällä vaikka näihin ryöstöihin mukaan. Se on menossa, ei voi sanoa ammattimaiseksi, mutta elämäntapa halutaan rakentaa rikoksen varaan.