Törkeä ryöstö Kivenlahdessa – poliisi kaipaa kuvia ja videoita

Poliisi pyytää havaintoja 30. kesäkuuta tapahtuneesta törkeästä ryöstöstä Kivenlahdessa.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen nuorisotutkintaryhmä pyytää yleisöltä apua tavoittaakseen Espoon Kivenlahdessa 30. kesäkuuta tapahtuneesta törkeästä ryöstöstä epäillyt henkilöt. Tapahtumapaikaksi kerrotaan Kivenlahdessa sijaitsevan Nanan grillin lähiympäristö.

Tapauksessa alaikäiseltä asianomistajalta on aamuyöllä epäillyn mukaan ryöstetty omaisuutta käsiaseella uhkaamalla ja suihkuttamalla jonkinlaista kaasua kasvoille.

Lisäksi asianomistajan päältä vietiin hänen henkilökohtaista omaisuuttaan.

Poliisi epäilee teosta tummiin pukeutuneita, muun muassa hiihtomaskeihin naamioitunutta noin kymmenen nuoren miehen joukkoa. Poliisi epäilee heidän olevan ainakin osittain alaikäisiä, mutta aikuisiakin mahtuu porukkaan.

Poliisi jatkaa tutkintatoimia tavoittaakseen epäillyt.

Poliisi kaipaa video- ja kuvamateriaalia

Lisäksi teko on kuvattu sosiaaliseen mediaan. Otteita sieltä on poliisille jo lähetetty, mutta lisää kaivataan.

Viranomaisten mukaan paikalla on ollut paljon nuoria, joiden he uskovat todennäköisesti nähneen, mitä on tapahtunut. Poliisi uskoo myös, että alueen nuorilla on todennäköisesti sosiaalisessa mediassa saatuja videoita teosta.

Asiasta, mahdollisista epäillyistä ja paikalla olleista voi lähettää vihjeitä ja kuva- tai videomateriaalia Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vihjesähköpostiin: vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.

Video- ja kuvamateriaalia voi myös lähettää nuorisorikostutkinnan WhatsApp-vihjenumeroon 050 573 5266. Kirjoita viestiin, mihin asiaan lähettämäsi materiaali liittyy.

Tiedotteessa muistutetaan, että numero on tarkoitettu ainoastaan pyydettyjen tietojen ja havaintojen vastaanottamiseen, eikä sen kautta tarjota poliisin palveluita.

Juttua täydennetty tiedolla päivämäärästä kello 7.7.25 kello 15.03