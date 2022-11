"Yksi ja sama alaikäinen poika on ollut jo kolmesti tänä vuonna vangittuna epäiltynä ryöstöstä" – tällaiset nuoret syyllistyvät poliisin mukaan ryöstörikoksiin

Ryöstöjä tekevät enimmäkseen 13–17-vuotiaat, mutta joukossa on jopa 10–12-vuotiaita tekijöitä. Ylivoimaisesti suurin osa on poikia.

Poliisi tehnyt karkeaa ryhmäjakoa nuorista rikollisista

Poliisi on jaotellut nuoret ryöstöjen tekijät kolmeen eri ryhmään. Yksi niistä on vakavassa rikoskierteessä olevat alaikäiset, jotka on useimmiten sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle ja he ovat lastensuojelun asiakkaita. Monesti näillä nuorilla on myös päihdeongelmia.