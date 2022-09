"Kaverit antoi kokeilla ja aloin käyttää vahingossa" – Nuoret kertovat, miten päätyivät käyttämään sähkötupakkaa ja miten helposti sitä saa

Nuorten mukaan sähkötupakan käytöstä eli "vapesta" on tullut ilmiö kuluneen vuoden aikana. Moni käyttää itse ja suurin osa kuulostaa tietävänsä henkilöitä, jotka käyttävät.

– Snapchatissä ihmiset laittaa niiden MyStoryyn, et nyt on myynnissä vapee. Sit laitan niille viestiä ja käyn ostaa sellaisen. Maksaa noin 20 euroa, jolla saa vapen, jossa on 2 500 hatsia.