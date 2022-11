Nuorten väkivaltarikokset räjähtivät valtavaan kasvuun, jopa 10-vuotiaat ryöstävät – syitä pahaan oloon on koronasta kaveripiiriin: "Elämä vie rikolliseen suuntaan"

Helsingin poliisin rikoskomisario Marko Forss kertoo, että nuorisorikollisuudessa aivan erityisesti ryöstöjen määrä on lisääntynyt räikeästi. Helsingin poliisin nuorisoryhmä on ollut toiminnassa noin viisi vuotta, eikä koko aikana ole havaittu vastaavaa nousua.

– Syitä tähän nousuun on arvuuteltu. Ei ole yhtä yksittäistä selittävää syytä. Kaikki perinteiset syyt, mitä nuorisorikollisuuden taustalla on, voidaan ottaa lukuun, Forss sanoo.

Paha olo ja huono koulumenestys

Ryöstörikoksissa nuorimmat tekijät ovat vasta 10-vuotiaita, mutta ne ovat Forssin mukaan yksittäistapauksia. Suurin osa nuorisoväkivaltarikoksista epäillyistä on 15—17-vuotiaita. Tässä ikäluokassa ryöstön yhteydessä käytetty väkivalta on myös vakavampaa kuin nuoremmilla.

Pitääkö olla huolissaan?

Ennaltaehkäisevää työtä ilmiön taklaamiseksi tehdään koko ajan ja on tehty jo vuosia, mutta osa toiminnasta on tällä hetkellä katkolla. Turkka kertoo, että Suomessa on asiaan perehtyneitä työryhmiä, mutta ryhmät keskittyvät pitkälti asioista keskustelemiseen ja tekevät harvoin työtä siellä, missä ongelma on. Turkka näkee tarvetta uudenlaiselle työryhmälle, joka pureutuisi asiaan käytännön toimin ja myös tutkisi nuorten taustoja.