Nuoret levittävät koronaa nyt useilla alueilla – sairaanhoitopiirin johtajan mukaan "tilanne on aivan eri kuin keväällä": HUS-ylilääkäri pitää nykyrajoituksia silti riittävinä

– Pientä nousua on ollut syyskuun aikana koko ajan, ja viimeaikaiset selkeät nousut tapausmäärissä ennakoivat, että tartuntamäärissä ollaan menossa ylöspäin, Järvinen sanoo.

Nuoret koronan levittäjinä

Suomessa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä neljänkymmenen hujakoilla, ja sairastuneita todetaan päivittäin yli 200. Tästä huolimatta sairaalat ammottavat tyhjyyttään. Järvisen mukaan yksi selitys on nimenomaan se, että sairastuneet ovat nyt nuoria.

– Nuorten riski joutua sairaalahoitoon on huomattavasti pienempi. Toinen selittäjä vähäiselle sairaalahoidon tarpeelle on, että pienempi osa tartunnoista jää nyt piiloon verrattuna kevääseen, Järvinen sanoo.

THL:n tilastoissa nuorten osuus koronatartunnoista on nähtävissä selvästi. 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä tartuntoja on todettu lähes 2800, seuraavaksi suurin tartuntamäärä, noin 2100 tartuntaa, on 30-39-vuotiaissa.