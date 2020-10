Vaasan karmea koronatilanne tartuntojen suhteen helpottamassa, HUS-alue lähellä pelättyä leviämisvaihetta: "Se johtaa uusiin rajoitussuosituksiin"

– Olemme vielä kovasti leviämisvaiheessa, vaikka ilmaantuvuusluku on tullut osin alaspäin. Edelleenhän se on huiman korkea, lähes 300. Se on moninkertainen esimerkiksi Helsingin alueeseen verrattuna, sanoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Peter Nieminen.

Maanantaiaamuna Vaasan sairaanhoitopiirissä on 22 uutta koronavirustartunnan saanutta sunnuntaiaamuun verrattuna. Noin puolet tartunnan saaneista on vaasalaisia ja toinen puolet sairaanhoitopiirin muiden kuntien alueelta.

Niemisen mukaan tällä hetkellä on vaikea arvioida, mihin suuntaan koronatilanne on sairaanhoitopiirissä menossa

– Se riippuu paljon siitä, miten potilaita tulee sairaalaan. Väestössä se on kuitenkin menossa parempaan suuntaan tällä hetkellä, Nieminen sanoo.

Vaasan alueella on otettu koronaviruksen takia käyttöön useita eri keinoja. Esimerkiksi kaupungin liikuntatilat on suljettu lokakuun loppuun asti, ainoastaan uimahalli on auki.

Lisäksi Vaasan sairaanhoitopiirin kunnissa yli 10 hengen yleisötilaisuudet ovat kielletty kuun loppuun asti. Lisäksi yli 15-vuotiaita suositellaan käyttämään maskeja julkisissa tiloissa.

Nieminen arvioi, että tiistaina saattaa tulla uusia koronasuosituksia, mutta ei enää rajoituksia.

Husin alueella merkkejä leviämisvaiheesta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallintoylilääkäri Teppo Heikkilän mukaan sairaanhoitopiirin alueella ollaan tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa. Tilanne saattaa kuitenkin synkentyä. THL:n koronakarttasovelluksen mukaan Husin alueen ilmaantuvuus oli maanantaina 85,5/100 000 asukasta viimeisen 14 vuorokauden osalta.

Joitakin merkkejä leviämisvaiheesta on olemassa, mutta sen määrittely, milloin ollaan kiihtymis- ja milloin leviämisvaiheessa ei ole kovin tarkkarajaista. Kriteerit perustuvat kokonaisarvioon, jota teemme yhdessä alueen kuntien kanssa, Heikkilä kertoo.

Heikkilä sijaistaa alkuviikon aikana Husin johtavaa ylilääkäriä Markku Mäkijärveä. Husin ja sen kuntien koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa torstaisin, jolloin kokonaisarviota pohditaan. Heikkilä ei pysty tässä vaiheessa ennakoimaan, mikä on arvion lopputulema torstaina.

– Jos edetään leviämisvaiheeseen, se totta kai johtaa uusiin rajoitussuosituksiin, Heikkilä sanoo.

Koronavirus on kurittanut Uudellamaalla erityisesti pääkaupunkiseudun suuria kaupunkeja, kun taas sairaanhoitopiirin reuna-alueilla tilanne ei ole ollut yhtä vaikea. Heikkilän mukaan potilasmäärät sairaanhoidossa ovat olleet lievässä kasvussa kaksi–kolme viikkoa.