Huoltovarmuuskeskus joutuu maksamaan lähes 200 000 euroa johtajalleen epäonnisiin koronamaskikauppoihin liittyvistä kohupotkuista. Kun päälle lisätään oikeudenkäyntikulut, lasku noiusee 240 000 euroon.
HVK purki perustuotanto-osastonsa johtajan Jyrki Hakolan työsuhteen huhtikuussa 2020.
Potkujen syyksi HVK ilmoitti Hakolan toistuvat rikkomukset, joista työnantajalle aiheutui huomattava taloudellinen vahinko ja syvä luottamuspula. Potkut liittyivät maskikauppaan, jonka Hakola sopi liikemies Onni Sarmasteen kanssa.
Hakola oli työskennellyt HVK:ssa moitteitta seitsemän vuotta. Hakola oli potkujen jälkeen työtön, kunnes jäi eläkkeelle helmikuun 2022 alussa.
Oikeus määräsi HVK:n maksamaan Hakolalle laittomista potkuista irtisanomisajan palkkaa, palkkioita ja 15 kuukaudelta korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä yhteensä noin 197 000 euroa. Lisäksi HVK joutuu maksamaan Hakolan oikeuskuluja noin 38 000 euroa.
Valtion oikeus puolestaan velvoitti korvaamaan Hakolalle noin 5 000 euroa oikeudenkäynnin viivästymisestä.
HVK:lla ei ollut valmiuksia maskikauppoihin
Valtioneuvosto antoi maaliskuun 2020 lopulla päätöksen, että pandemian suojautumiseen liittyviä materiaalihankintoja jatketaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö esitti HVK:lle tukipyynnön koronamaskien hankkimisesta. Hankinnasta tehtiin HVK:ssa toimitusjohtajan ja hallituksen hyväksymä hallintopäätös.
Tämän jälkeen Hakola ryhtyi oikeuden mukaan hoitamaan erittäin kiireellistä hankintaa tilanteessa, jossa koronamaskimarkkinat olivat maailmalaajuisessa kaaoksessa.
Käräjäoikeus katsoi, ettei Hakolalla ollut resursseja eikä valmiuksia huolehtia näin suuresta hankinnasta.
Helsingin käräjäoikeuden mukaan HVK:n perustehtävä on huoltovarmuuden turvaaminen ja ylläpitäminen normaalitilanteissa. Pandemiaan liittyvät suojainhankinnat olivat oikeuden mukaan poikkeustehtävä, eikä HVK:lla ollut riittäviä valmiuksia kuten hankintakanavia maskihankintoihin.
Potkut olivat laittomat
Käräjäoikeuden mukaan Hakolalla oli hyvä syy olettaa, että hän toimi hankintatehtävässään HVK:n toimitusjohtajan ja hallituksen määräyksestä.
– Hakolan toiminnassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, että hänen olisi toiminut tietoisesti vastoin työnantajansa intressiä, käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan.
HVK:ssa oltiin tietoisia Hakolan toimista, eikä häntä pyydetty toimimaan toisin. Myös suojainhankintojen laskut oli hyväksytty HVK:ssa.
Helsingin käräjäoikeus katsoikin, että HVK:lla olisi ollut lain vaatima erittäin painava syy purkaa Hakolan työsuhde.
– Epäonnistumiset suojainhankinnoissa eivät ole aiheutuneet työntekijästä johtuvasta syystä, oikeus toteaa tuomiossaan.
Oikeus katsoi, ettei potkujen taustalta löytynyt muutakaan vakavaa rikkomusta, joka olisi oikeuttanut HVK:n purkamaan johtajansa työsuhteen varoituksetta. Lain mukaan irtisanomiskynnys on työnsuhteen purkamiskynnystä matalampi, mutta HVK:lla ei olisi ollut siihenkään aihetta.
Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen.