Kaksi viikkoa sitten alle 60 oli saanut koronan Vaasassa, sitten räjähti – nyt tartuntoja on enemmän vain pk-seudulla ja virus leviää lähikuntiin sekä nuorilta työikäisiin

Vaasan sairaanhoitopiirin sivujen mukaan koronatartunnan saaneita oli keskiviikkona 690. Luku kasvoi edellispäivästä 58:lla. Vaasan kaupungissa tartuntoja on todettu 576, enemmän tartuntoja on Suomen kunnista vain pääkaupunkiseudun kolmella suurella, Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

Tartunnat alkoivat leviämään opiskelijatapahtumassa

– Sen jälkeen määrät ovat nousseet koko ajan ja pahimmillaan päivässä on ollut 60–70 positiivista tapausta, Salonen sanoo.

Tartunnat levisivät myös lähikuntiin

Sittemmin tapauksia on paljastunut myös muissa kunnissa Pohjanmaan alueella erityisesti viime viikon loppupuolella. Toinen Salosen mukaan odotettu ilmiö on se, että ikäjakauma on muuttunut.