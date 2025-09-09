Koronavirustartunta voikin olla ehkäistävissä apteekin nenäsuihkeella

Uusi tutkimus esittää saavutettavan keinon koronaviruksen ennaltaehkäisemiseksi.
Saksalaistutkimuksessa havaittiin atselastiinia sisältävän nenäsuihkeen vähentävän riskiä sairastua koronaan.
Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -tiedejulkaisussa syyskuussa 2025.
Koehenkilöt olivat keskimäärin 33-vuotiaita perusterveitä aikuisia, ja heitä oli yhteensä 450. Heidät jaettiin tutkimuksessa kahteen ryhmään, joista toiset saivat lumelääkettä ja toiset atselastiinia sisältävää nenäsuihketta. Koehenkilöistä 99 prosentilla oli vähintään yksi koronarokote otettuna.
Koehenkilöt käyttivät nenäsuihketta 56 päivän ajan kolme kertaa päivässä. Viimeisenä tutkimuspäivänä koehenkilöiltä otettiin nenänielusta Covid-19-PCR-testi.
"Potentiaalinen ennaltaehkäisevä hoito"
Tutkijat havaitsivat atselastiinia käyttäneiden koehenkilöiden ryhmässä olleen vähemmän koronatapauksia kuin verrokkiryhmässä. Atselastiinia käyttäneen ryhmän 227:stä koehenkilöstä 21 sairastui, ja 223 koehenkilön verrokkiryhmässä sairastumisia tuli 49.
Atselastiinin havaittiin vähentäneen myös rinovirustapauksia. Rinovirukset aiheuttavat ihmisillä tavanomaista flunssaa.
– Nämä tulokset tukevat atselastiinin potentiaalia turvallisena ennaltaehkäisevänä hoitona, tutkijat kirjoittavat tutkimusartikkelissaan.
Atselastiini kuuluu antihistamiineihin
Atselastiini on vaikuttava aine useissa allergialääkkeissä. Monet apteekeissa myytävistä nenäsumutteista sisältävät atselastiinia.
Tutkijat pitävät atselastiinia turvallisena, saavutettavana ja käytännöllisenä ennaltaehkäisykeinona, ja sen käyttöä voidaan tutkimuksen mukaan suositella esimerkiksi matkoilla.
Laajempia tutkimuksia kuitenkin vaaditaan, jotta atselastiinin teho koronavirusta vastaan voidaan vahvistaa.
Lähde: JAMA Internal Medicine