Vaasan sairaanhoitopiiriin ehdoton 10 hengen kokoontumisrajoitus: "Välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi"

Määräys on voimassa lokakuun 12. päivästä lokakuun loppuun ja se kumoaa aiemman, 22. syyskuuta annetun määräyksen, jossa rajoitus koski yli 50 hengen tapahtumia.

–Tämä määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Vaasan sairaanhoitopiirin alueella, Avi tiedottaa.

Vaasan sairaanhoitopiirin koronatilanne on vakava. Tartuntamäärät lähtivät viime viikolla merkittävään kasvuun. Viimeisen vuorokauden aikana uusia tartuntoja kerrottiin olevan 67, ja yhteensä piirissä on todettu 451 tartuntaa. Koronavirustilanne on piirin alueella selkeästi leviämisvaiheessa.