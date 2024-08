Leukasi voi kertoa korkeammasta riskistä sairastua tähän kansantautiin

Ylipaino on yksi merkittävä uniapnean aiheuttaja, mutta, jos leuan, kaulan ja nielun rakenteet sattuvat olemaan väljät, voi se suojata ylipainoista uniapnealta.

– Geneettisillä ja rakenteellisilla tekijöillä on siis iso merkitys. Noin neljäsosa uniapneoista diagnosoidaan normaalipainoisilla. Jos molemmilla vanhemmilla on uniapnea, on suuri todennäköisyys, että siihen sairastuu, kertoo Reijula.