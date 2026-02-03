Seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin kanssa käyty kirjeenvaihto horjuttaa Mette-Maritin uskottavuutta. Samaan aikaan kruununprinsessan poikaa Marius Borg Höibyä syytetään useista raiskauksista.

Norjassa kruununprinsessan Mette-Maritin pojan raiskausoikeudenkäynnin on määrä alkaa tänään.

Marius Borg Höibyä syytetään neljästä raiskauksesta ja liki 30 muusta rikoksesta. Höibyä uhkaa jopa kymmenen vuoden tuomio.

Poliisi kertoi maanantaina, että 29-vuotias Höiby on viikonloppuna pidätetty uusista rikoksista epäiltynä.

Häntä epäillään pahoinpitelystä, veitsellä uhkailusta ja lähestymiskiellon rikkomisesta, kertoo uutistoimisto NTB. Poliisi on vaatinut Höibyn vangitsemista neljän viikon ajaksi rikosten uusimisriskin vuoksi.

Höiby syntyi Mette-Maritin aiemmasta suhteesta ennen tämän avioliittoa kruununprinssi Haakonin kanssa. Höibyllä ei ole kuninkaallista titteliä.

Haakon ja Mette-Marit ovat olleet naimisissa vuodesta 2001 lähtien.

