Norjan Huippuvuoret ovat Naton Akilleen kantapää arktisilla alueilla – "Saaristoa on jo vuosisatojen ajan peittänyt venäläinen hiki ja veri"

Suomen pyrkiessä Natoon moni on miettinyt sitä, miten käy demilitarisoidun Ahvenanmaan, jossa Venäjällä on yhä konsulaattinsa. Norjan Huippuvuoret ovat kuitenkin ennakkotapaus, jonka perusteella Ahvenanmaalla mikään ei välttämättä muutu Suomen Nato-jäsenyyden myötä.

Huippuvuoret on Norjalle kuuluva demilitarisoitu saaristo, jossa historian oikkujen seurauksena Venäjällä ja monilla muilla mailla on oikeudet esimerkiksi kaivostoimintaan ja kalastukseen. Aluetta on kutsuttu myös Naton akilleenkantapääksi arktisilla alueilla.