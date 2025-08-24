Jättisiltasotku Italiassa – mukana mafia, EU, aktivistit ja nyt myös Nato

Suunnitelma maailman pisimmän sillan rakentamiseksi on ottanut askeleen Italiassa. Sisilian saaren Italian mantereeseen yhdistävän sillan tieltä aiotaan pakkolunastaa satoja koteja ja liiketiloja.

Valkoiseksi rapatun kerrostalon parvekkeella pyörii kirjava tuuliviiri, sen alla olevassa vehreässä puutarhassa kiinanruusu on täydessä kukassa.

Asunnosta aukeaa huikea näkymä turkoosin ja sinisen sävyissä kimaltelevalle Messinansalmelle ja sen toisella puolella kohoavaan Sisiliaan.

– Perheeni on kalastajasukua, ja olemme asuneet täällä aina. Myös lapseni asuvat tämän saman rantatien varrella, Aldo Boccaccio kertoo Italian saappaankärjessä, Calabrian alueen Villa San Giovannissa sijaitsevan asuntonsa edessä.

Pian Boccaccio saattaa joutua sanomaan idylliselle maisemalleen hyvästit.

Jo muutaman vuoden päästä hänen kotitalonsa paikalla on tarkoitus seistä yksi maailman pisimmän riippusillan lähes 400-metrisistä kannatinpylväistä eli pyloneista.

1960-luvulta asti vireillä ollut ikuisuusprojekti nytkähti aiemmin elokuussa pidemmälle kuin koskaan ennen, kun hallitus antoi lopullisen hyväksyntänsä Sisiliasta manner-Italiaan johtavan sillan rakentamiselle.

Sopimuksen myötä valtio sitoutuu maksamaan sillan rakentaville yrityksille miljardikorvaukset, mikäli hanke ei lopulta toteudu.

Asuntojen arvo romahtanut

Rakennushankkeen ensimmäinen vaihe on sen tiellä sijaitsevien 443 talon ja liiketilan pakkolunastus, uutisoi la Repubblica -lehti. Näistä kiinteistöistä noin 150 sijaitsee Villa San Giovannissa ja loput Sisilian Messinassa.

Boccaccion mukaan siltahankkeen tuhoisat vaikutukset paikallisiin asukkaisiin alkoivat kuitenkin jo vuosia sitten.

– Villa San Giovannin kehittäminen pantiin jäihin vuonna 2011, kun sillasta puhuttiin edellisen kerran. Omistin ravintolan ja hotellin, mutta jouduin sulkemaan ne, kun turistit kaikkosivat. Nyt olen ollut kaksi vuotta työttömänä, Boccaccio sanoo.

Alueen asuntojen arvo on romahtanut, eivätkä valtion maksamat korvaukset Boccaccion mukaan korvaa kodin menetystä.

– Voin aamukahvia juodessani seurata kaskelottien, delfiinien ja kalaparvien kulkua. Sille ei voi laittaa hintalappua. En halua rahaa, haluan jäädä tänne, Boccaccio kertoo.

Yhdistys siltaa vastaan

Toisen Villa San Giovannin asukkaan Rossella Bulsein mielipide siltahankkeesta ei jää ohikulkijoille epäselväksi. Talon parvekkeelta roikkuu pitkä siltaa vastustava banderolli, ja samantapaisia ”Ei siltaa” -kylttejä on ripustettu useamman talon edustalle.

Kun Bulsein kotitalo 20 vuotta sitten rakennettiin, oli suunnitelma sillasta vielä epämääräinen. Kaksi viime vuotta perhe on elänyt jatkuvassa epävarmuudessa, kun useaan otteeseen kuopattu hanke kaivettiin taas esiin.

– Pakkolunastuksissa asukkaita pyydetään tekemään turhia uhrauksia, sillä siltahanke on vahingollinen ympäristölle, uskomatonta verorahojen tuhlausta ja toteuttamiskelvoton. En aio lähteä, vaan puskutraktorit saavat tulla ajamaan ylitseni, Bulsei sanoo.

Calabrialaisen Ei siltaa -yhdistyksen puheenjohtaja Giuseppe "Peppe" Marra kertoo vastustaneensa siltaa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän ei usko, että hanke toteutuu tälläkään kertaa, erityisesti siltaa koskevien teknisten haasteiden vuoksi.

– He saattavat kyllä aloittaa rakentamisen niin, että yksityiset yritykset saavat lopulta sopimussakot, Marra sanoo.

Köyhän etelän pelastaja?

Messinansalmen sillan vastustaminen on järjetöntä, Simone Veronese puuskahtaa.

Työkseen liikunnanopettajana toimiva Veronese on vapaa-ajallaan perustanut Messinansalmen sillan ystävät -yhdistyksen, jonka jäseninä on muun muassa insinöörejä ja arkkitehteja.

Veronesen mukaan sillasta tulee Etelä-Italian uuden nousun symboli, joka tuo mukanaan tuhansia työpaikkoja ja miljoonia turisteja vuodessa vetävän nähtävyyden.

Rakennusten pakkolunastukset puolestaan ovat normaali osa kaikkia isoja rakennushankkeita.

– Suuri osa niistä taloista on rakennettu alueelle, jolle ei olisi alun perinkään saanut rakentaa, Veronese sanoo Calabrian Bova Marinassa.

Messinansalmen silta olisi maailman pisin riippusilta, jonka jänneväli on yli kilometrin pidempi kuin tähän asti rakennetuilla silloilla. Teknisiä haasteita ennätyspitkällä sillalla aiheuttavat sekä tuuli että vahvasti seismisen alueen maanjäristykset.

Hankkeen ainutlaatuisuus ei Veronesea kuitenkaan huoleta.

– Sellaisia me italialaiset olemme. Maailman mahtavimmat sillat ovat antiikin roomalaisten tekemiä. Olemme tehneet keksintöjä, jotka ovat levinneet ympäri maailmaa.

Siltahankkeen kustannuksiksi on laskettu 13,5 miljardia euroa. Italian mafiaa vastustavat viranomaiset ovat varoittaneet, että sekä Calabrian mafia 'Ndrangheta että Sisilian Cosa Nostra pyrkivät saamaan osansa rahoista.

– Kukaan ei ole huolissaan samasta asiasta Pohjois-Italian rakennushankkeiden kanssa, vaikka mafia on todistettavasti levinnyt myös sinne. Sillan rakentamatta jättäminen 'Ndranghetan vuoksi tarkoittaisi luovuttamista, Veronese sanoo.

Vastustuksen suurimmat syyt ovat ideologiset, Veronese uskoo. Messinansalmen silta on Lega-puoluetta johtavan Matteo Salvinin lempilapsi, jota jo edesmennyt Silvio Berlusconi lupaili kansalle pääministerinä toimiessaan.

– Sama vasemmisto, joka vallassa ollessaan leikkasi sairaaloilta ja kouluilta, valittaa nyt siltaan suunnatuista rahoista. Salvinia pidettiin aiemmin Etelä-Italian vihollisena, mutta sillan myötä hän tulee jäämään historiaan yhtensä suurimmista etelän ystävistä, Veronese sanoo.

Puolustuksellinen hake?

Italiassa on herännyt myös ajatus siitä, että silta Messinanasalmen yli voitaisiin määritellä puolustuksen ja sotilaallisen liikkuvuuden piiriin kuuluvaksi hankkeeksi.

Näin ikuisuusprojekti saataisiin vihdoin käyntiin ja samalla Italian tavoite saada puolustusmenot Naton vaatimalle tasolle helpottuisi.