Kiinalaisten kiinnostus Huippuvuorista saanut Norjan takajaloilleen

Norjalle kuuluva Huippuvuorten saariryhmä sijaitsee osapuilleen Norjan mantereen ja pohjoisnavan puolivälissä. Syrjäisestä arktisesta alueesta on tullut viime aikoina poliittisesti ja strategisesti entistä tärkeämpi.

Söre Fagerfjord on viimeinen yksityisessä omistuksessa olevan maapala Huippuvuorilla ja ilmeisesti koko pohjoisen arktisella alueella.

Turvallisuuspoliisikin kiinnostui

Söre Fagerfjordia kauppaavaa yhtiötä edustavan asianajajan Per Kyllingstadin mukaan kiinalaiset ovat jo osoittaneet konkreettista kiinnostusta kohteeseen.

Myyntiaikeiden kanssa vaikutetaan olevan tosissaan, sillä harvinaista pohjoista kohdetta on mainostettu muun muassa Financial Times -lehdessä.

– Kiinalaiset ovat luonnollisesti mahdollisia ostajia, koska he ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita Arktisesta alueesta ja Huippuvuorista, Kyllingstad kertoo.

Vihreää valoa tuskin tuskin on näköpiirissä, sillä Norja on määritellyt Kiinan suurimmaksi turvallisuusuhkakseen heti Venäjän jälkeen. Myyntihankkeesta on kiinnostunut siksi myös Norjan turvallisuuspoliisi PST.