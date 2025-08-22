Viro on valmis lähettämään komppaniallisen rauhanturvaajia Ukrainaan

Pääministeri Petteri Orpo (vas.) ja Viron pääministeri Kristen Michalin pitivät yhteisen tiedostustilaisuuden Tallinnassa, Virossa 22. elokuuta 2025.
Pääministeri Petteri Orpo (vas.) ja Viron pääministeri Kristen Michalin pitivät yhteisen tiedostustilaisuuden Tallinnassa perjantaina.Lehtikuva / Mikko Stig
Julkaistu 55 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Hanna Vaittinen

hanna.vaittinen@mtv.fi

STT

Viro on valmis lähettämään rauhanturvajoukkoja Ukrainaan.

Viro on valmis osallistumaan rauhanturvaoperaatioon Ukrainassa yhden komppanian vahvuisella joukolla, pääministeri Kristen Michal sanoi perjantaina Tallinnassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa yhdessä Suomen pääministerin Petteri Orpon (kok.) kanssa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Michal ei tarkentanut, kuinka montaa sotilasta tämä tarkoittaisi.

Naton liittolaiset ja Ukraina tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että Ukrainan turvallisuustakuut ovat niin vahvat, ettei Venäjä enää koskaan yritä hyökätä, Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi perjantaina.

Rutten mukaan Eurooppa ja Yhdysvallat osallistuvat niiden tarjoamiseen. 

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer ovat molemmat puhuneet joukkojen lähettämisen puolesta osana Ukrainan vapaaehtoisten liittoumaa, ja myös Saksa ja Liettua ovat ilmaisseet avoimuutensa osallistumiselle. 

Orpo vaatii uuden pakotepaketin valmistelua

STT:n mukaan pääministeri Orpo peräänkuuluttaa Euroopan unionilta yhteistä vastuunkantoa Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi.

Orpo sanoi, että esimerkiksi 19:nnen Venäjän vastaisen pakotepaketin pitää olla valmiina käyttöön, jos tilanne sitä vaatii.

Hän sanoi, ettei yksittäisten EU-maiden pidä tarpeettomasti estää Ukrainan tukemista, sillä kyse on eurooppalaisesta turvallisuudesta.

Korjattu artikkelia kello 18.10. Michal puhui komppaniallisesta joukkoja, ei pataljoonasta.

