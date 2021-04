Venäjä testaamassa Putinin "tuomionpäivän ohjusta" myös Suomen rajan tuntumassa? Kuvia julkaissut CNN: Ei vastaavaa toimintaa sitten kylmän sodan

Venäjä käyttää hyväkseen ilmastonmuutosta, kun jää sulaa vauhdilla jäämerellä. Venäjä yrittää täyttää jään sulattaman aukon sotilaallisella voimalla.

Osa maan toimista kolkuttelee Alaskan ovia, mutta sotilastoimintaa on myös Suomen lähellä. CNN:n mukaan vastaavaa toimintaa ei ole nähty sitten kylmän sodan.

Venäjä on kasvattanut sotilaallista voimaansa pohjoisrannikollaan ja arktisella alueella rakentamalla uusia sotilastukikohtia, kuten tutka-asemia ja lentotukialuksia. Yhdysvaltalaiset viranomaislähteet arvioivat CNN:lle, että arktisella alueella on käynnissä tilanne, jossa se, joka ottaa arktisen alueen ensin hallintaansa, sanelee säännöt alueen hyödyntämiselle tulevaisuudessa.

Kilpajuoksu on siis käynnissä.

Uusi superase Suomen lähelle?

Avainasemassa arktisen alueen sotilaallisessa vahvistamisessa ovat superaseet. Yksi niistä on Venäjän viime vuosina kehittelemä veden alla kulkeva Poseidon-torpedo, jota asiantuntijat ovat myös nimittäneet "tuomionpäivän ohjukseksi"

Vielä kehitteillä oleva Poseidon on ydinkärjillä varustettu kauko-ohjattava torpedo, joka kulkee 120 mailia tunnissa eli noin 209 km/h. Venäjän viranomaisten mukaan torpedo on suunniteltu hiipimään USA:n rannikkopuolustuksen läpi, jonka jälkeen 2 megatonnin taistelukärki räjähtää aiheuttaen radioaktiivisen tsunamin, joka iskee mantereelle radioaktiivisuudella saastuneella vedellä.

On mahdollista, että Poseidon-torpedon sijoituspaikka on lähellä Suomea. Venäjän Kuolan niemimaalla, Muurmanskin lähellä sijaitsevaan, Olenya Guban sotilastukikohtaan on rakennettu viime vuosina mahdollisia varastotiloja Poseidon-torpedolle, CNN kertoo. Sotilastukikohta sijaitsee noin 160 kilometrin päässä Suomen itärajalta.

Poseidon-torpedo on herättänyt spekulaatiota myös aiempina vuosina. Vuonna 2019 Venäjällä tapahtui salaperäinen räjähdeonnettomuus, ja tuolloin spekuloitiin, että räjähdys saattoi johtua ydinkäyttöisen Poseidon-torpedon pieleen menneestä testaamisesta.

Putinin fantasia-ase on "todellinen”

Asiantuntijat ovat kertoneet CNN:lle, että kehitteillä oleva Poseidon-torpedo on ”todellinen”.

Venäjä on testannut myös muita uusia aseita arktisella alueella, josta on vapautunut tilaa jäätiköiden sulamisen myötä. Poseidon-torpedoa testataan kesällä lähellä Norjaa. Norjan tiedusteluviranomaisen mukaan aiheutuva tuho on muutakin kuin vain ekologista. Hän viittaa aseen aiheuttamaan pelotusvaikutukseen.

– Se on testausvaiheessa, mutta se on strateginen systeemi ja se on suunnattu kohteisiin (valmiiksi), ja sillä on siten vaikutusvalta kaukana sen alueen ulkopuolella, jolla he tällä hetkellä testaavat sitä, Norjan tiedusteluviraston johtaja Nils Andreas Stensønes kertoo.

CNN:n mukaan jotkut ovat sanoneet Venäjän presidentti Vladimir Putinin vain fantasioineen uusista superaseista vuonna 2018, kun hän paljasti Venäjän suunnitelmia uusien superaseiden osalta. Jatkuva aseiden kehittäminen ja testaaminen tekevät niistä kuitenkin todellisia.

RUSI:n, eli Kansainvälisen turvallisuuden tutkimuksen keskuksen johtaja Neil Melvin arvioi, että Venäjän kehittämä teknologia horjuttaa strategista tasapainoa.

– He alkavat nyt kehittää niitä valmiuksia, jotka voisivat tavoittaa Yhdysvallat ja sen Nato-liittolaiset, Melvin sanoo.

Uusia tukikohtia ja vanhojen päivittämistä

Poseidon-torpedo ei ole Venäjän ainoa hanke arktisen alueen sotilaallisen mahdin kasvattamiseksi. CNN:n haltuun saamat satelliittikuvat paljastavat venäläisten tukikohtien rakentamisen pohjoisrannikolle ja artikselle alueelle.

Esimerkiksi Alaskan lähelle on rakennettu kaksi uutta tutka-asemaa Provideniya ja Wanglen saarille. Puolestaan Anadyriin, joka sijaitsee myös Itä-Venäjällä, on tuotu nopean toiminnan joukot sekä pommi- ja suihkukoneita.

Lapteninmerelle Kotelnyyn on rakennettu viimeisen seitsemän vuoden aikana iso lentotukikohta.

Puolestaan Jäämerellä sijaitsevalle Alexandra Land -nimisen saaren Nagurskoyeen on rakennettu vuodesta 2014 alkaen lentotukikohtaa. Kyseessä on Venäjän pohjoisin rajavartioasema ja sotilastukikohta. Tukikohdan katto on maalattu Venäjän lipun väriseksi. Lentotukikohdassa on muun muassa MIG31-hävittäjiä.

Samoja hävittäjiä löytyy myös Barentsinmeren rannalla sijaitsevalta Rogachevon tukikohdasta.

Venäjä vakuuttaa olevansa rauhan asialla

CNN:n mukaan Yhdysvaltain viranomaiset ovat esittäneet huolensa siitä, etteivät Venäjän toimet ole vain puolustusta varten rakennettuja, vaan kyse on heidän voimansa kasvattamisesta Pohjoisnavalla.

Venäjän ulkoministeri ei vastannut CNN:n kommenttipyyntöön. Moskova on kuitenkin aiemmin sanonut, että Venäjän tavoitteet artkisella alueella ovat rauhanomaisia ja taloudellisia.

Vastauksena Venäjän kasvavaan varusteluun jäämerellä Yhdysvaltojen kerrotaan lähettäneen B1-pommikoneitaan sekä sotilaita harjoittelemaan Norjaan.

Uusi väylä Aasiasta Eurooppaan

Venäjä on kasvattanut sotilaallista voimaansa artkisella alueella, mutta myös pyrkinyt luomaan pohjoisrannikkonsa kautta taloudellisesti merkittävän kauppaväylän Aasiasta Eurooppaan.

Venäjä julkaisi tammikuussa videon, jossa nähdään, kuinka rahtialus pääsi ensimmäistä kertaa jään läpi sydäntalvella idässä. Uusi reitti Venäjän pohjoisrannikon kautta lyhentäisi matka-aikaa Aasiasta Eurooppaan lähes puolella, jos matka-aikaa verrataan nykyiseen Suezin kanavaan, jonka kautta suurin osa rahtilaivoista nykyisin kulkee.

0:29 Katso otteita Venäjän julkaisemasta videosta, jossa rahtialus pääsee ensimmäistä kertaa reitin läpi sydäntalvella myös idässä.

Rahtilaivojen reittien muutokset voivat kuitenkin luoda Venäjälle uuden lyömäaseen, sillä Yhdysvaltain viranomaiset ovat ilmaisseet huolensa siitä, että Venäjä vaatii jo nyt laivoja käyttämään venäläistä miehistöä ja lupaa väylän käyttämiseen.