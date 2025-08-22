Yle: Päiväkoti ja erityislasten koulu aiotaan siirtää Nato-joukkojen vuoksi Tammisaaressa

Mäntykodon päiväkodin johtajan mukaan sopivia uusia tiloja ei todennäköisesti löydy valmiina.

Tammisaaren ainoa suomenkielinen päiväkoti Mäntykoto aiotaan siirtää Nato-joukkojen vuoksi muihin tiloihin, kertoi Yle perjantaina.

Lisäksi siirto koskee erityistä tukea tarvitsevien lasten kaksikielistä koulua.

Ylen tietojen mukaan tilat omistava Raaseporin kaupunki neuvottelee päiväkodin, koulun ja muiden samalla alueella sijaitsevien kiinteistöjen vuokraamisesta Puolustusvoimille. 

Tiloja tarvitaan Uudenmaan prikaatin käyttöön tulevia Nato-joukkoja varten.

Puolustusvoimien Pääesikunnan viestintäosastolta vahvistetaan Ylelle, että Puolustusvoimilla on lisätilatarpeita Uudenmaan prikaatissa.

Muutto vuodenvaihteessa

Raaseporin kaupunginjohtaja kertoi Ylelle, että muun muassa päiväkoti ja koulu on tarkoitus siirtää väliaikaisiin tiloihin vuodenvaihteessa. Uudet tilat eivät ole vielä selvillä.

Mäntykodon päiväkodin johtajan Jaana Tasangon mukaan aikaa muuttoon ei ole paljon.

– Tosi nopea aikataulu, koska päiväkotitoimintaa ei ihan noin vaan siirretä mihin tahansa tiloihin, Tasanko sanoi Ylelle.

– On olemassa lakisääteisiä vaatimuksia, ja ylipäätään pitää olla terveelliset, toimivat ja hyvät tilat. Todennäköisesti tilaa ei valmiina löydy.

