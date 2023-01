Norjan hiihtotähti hiiltyi Tour de Skillä – "Halusin lyödä heitä"

– Sain päänsäryn ja ajattelin, että voitteko lopettaa. He seisoivat siellä kellojen ja moottorisahojen kanssa. Herrajumala, halusin lyödä heitä, Weng kertoi TV3:lle loppunousun jälkeen.

Weng viittasi kannattajaryhmään, joka oli todella innokas ja he käyttivät valtavia lehmänkelloja sekä moottorisahoja luomaan elämää ja meteliä Alpe Cermisin nousuun.

– Tavallisesti se on mielestäni hauskaa, mutta tänään sain hirveän päänsäryn. Olin hiukan vaikeuksissa siinä kohtaa ja se ei oikein sopinut minulle tänään, Weng totesi Nettavisenille.

Weng on kärsinyt päänsäryistä sen jälkeen, kun hän koki aivotärähdyksen viime keväänä. Vaikka tapahtuneesta on kulunut paljon aikaa, on Weng kärsinyt yhä pääosuman oireista.