Jari Isometsältä kaunistelematon suomalaisarvio: "Tasan yksi mahdollisuus"

Maastohiihdon Tour de Ski antoi osviittaa, missä mennään kohti helmi-maaliskuisia Trondheimin MM-kilpailuja. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää naisissa henkilökohtaisena mitalitoivona Kerttu Niskasta ja miehissä kiertueelta sairastumisen vuoksi puuttunutta Iivo Niskasta.

Naisten puolelta Isometsä huomioi, ettei Tourille osallistunut Ruotsin Frida Karlsson, joka voitti marraskuussa ylivoimaisesti maailmancup-kauden avanneen 10 kilometrin perinteisen kilpailun Rukalla.

– Sitä vauhtia ei päästy näkemään, Isometsä sanoo.

Naisten hiihdossa Isometsä laskee Kerttu Niskasen Suomen henkilökohtaiseksi MM-mitalisuosikiksi.

– Tour tosin osoitti, että ei ole kovin helppoa ottaa mitalia.

Tourin alkupuolella Niskanen kihautteli palkintopallille Toblachissa 15 kilometrin perinteisen kilpailussa (toinen), 20 kilometrin vapaan kisassa (kolmas) ja 15 kilometrin perinteisen yhteislähdössä (kolmas). Tourin loppu Val di Fiemmessä sujui nihkeämmin.

– Perinteisen kymppi on Kertun sauma ottaa henkilökohtainen mitali. Pelissä ovat Therese Johaug, Astrid Öyre Slind, Ebba Andersson, Frida Karlsson ja Heidi Weng. Siellä on aika tiukka vastus, mutta Toblachin kisat osoittivat, että se on ihan täysin mahdollista. Kaiken pitää kuitenkin mennä hyvin, ei saa olla vastoinkäymisiä.

Sprintin syömähampaaksi Isometsä kehuu Jasmi Joensuuta, joka saavutti maailmancupin ensimmäisen henkilökohtaisen palkintokorokesijoituksensa Toblachin vapaan sprintin toisella sijalla.

– Jos hän ja samoin Jasmin Kähärä säilyttävät kuntonsa tuolla mallilla, niin jos ei vapaan sprintissä ihan mitalisuosikkeja olla, ainakin finaalipaikka on ihan realistista.

Jasmi Joensuu iloitsi vapaan sprintin kakkossijastaan Toblachissa.

Kähärä ylsi perinteisen sprintissä Val di Fiemmessä Tour de Skillä neljänneksi, uransa parhaaseen maailmancup-sijoitukseen, vaikka sitä ennen hänen parhaat vetonsa olivat tulleet vapaalla.

Miehissä sama mitalitoivomatka

Isometsä ei kaunistele arvioidessaan suomalaismiesten näkymiä MM-kisoihin.

– Miehissä maailmanmestaruuskisoissa meillä on tasan yksi mahdollisuus saavuttaa henkilökohtainen mitali, ja se on perinteinen kymppi.

Ja kuten tiedämme, Iivo Niskanen on matkalla menestynyt. Savon mies voitti marraskuussa Rukalla kyseisellä matkalla maailmancup-kauden avauskisan. Tourilta hän jäi sairastumisen takia pois.

– Kukaan muu ei ole mitalitason hiihtäjä, vaikka esimerkiksi Niilo Moilanen on nostanut tasoaan tosi hyvin ja pystyy varmaan sprintin välieriin hiihtämään, samoin Lauri Vuorinen.

Isometsä lisää, että mitalimahdollisuuksia on sekä naisissa että miehissä viestissä ja parisprintissä.