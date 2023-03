Ruotsin sopupeli aiheutti vihaviestien tulvan – "Sairasta"

– Näin on. Aina on näköjään olemassa niitä, jotka vihaavat tekemisiämme, Dahlqvist sanoi Expressenille .

– En halua edes sanoa, mitä he ovat kirjoittaneet. Palautteen taso on täysin tajutonta. Se on todellakin sairasta, kuinka ihmiset voivat käyttäytyä. Sellaisen ajatuksen saaminen on yksi asia, mutta kestää melko kauan, ennen kuin päätät kirjoittaa sen muistiin, selvittää kuinka tavoitat meidät ja sitten lähettää viestin, Dahlqvist totesi.