Venäjän olympiavoittajalta kyseenalaista tekstiä Kerttu Niskasesta ja norjalaistähdistä

Venäläinen maastohiihdon olympiavoittaja Veronika Stepanova esitti lajista kovan kommentin Kerttu Niskasen, Therese Johaugin ja Astrid Öyre Slindin kautta.

Veronika Stepanova on ollut muiden venäläisten tavoin kansainvälisestä maastohiihdosta sivussa sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022. Stepanova on kuitenkin seurannut lajia. Hän ei pidä sen kehityksestä.

– Minua huolestuttaa, että he, jotka ovat olleet palkintopallilla Tour de Skillä – etenkin distanssimatkoilla – ovat niin vanhoja. Kolmen heistä yhteisikä on 108 vuotta, Stepanova, 24, sanoi Dagbladetille viitaten Therese Johaugiin, Kerttu Niskaseen ja Astrid Öyre Slindiin, joista jokainen on 36-vuotias.

– Minulle se osoittaa, ettei maastohiihdossa ole tarpeeksi kansainvälistä kilpailua tai riittävästi rahaa.

Näkymystä vastaan voi argumentoida sillä, että kestävyyslajeissa kokeneiden urheilijoiden menestyminen ei ole ylipäätään tavatonta ja hiihtomatkoillakin pitkään luotu kestävyyspohja edesauttaa huipulla kilpailemista.

Johaug inspiraationa

Astrid Öyre Slind (vas.), Therese Johaug ja Kerttu Niskanen ovat kaikki 36-vuotiaita.

Stepanova antoi toisaalta arvoa Johaugille, raskauden jälkeen tositoimiin palanneelle norjalaiselle, joka voitti Tour de Skin naisten kokonaiskilpailun ennen maannaistaan Slindiä. 33-vuotias yhdysvaltalaishiihtäjä Jessie Diggins sijoittui Tourilla kolmanneksi ja Niskanen neljänneksi.

Stepanova kuvaili Johaugin toimineen hänelle inspiraationa.

– Millainen paluu tämä on ollutkaan. Kunnioitan häntä myös tavasta, jolla hän elää ja jolla hän on rakentanut omaa brändiään. Hän tekee aina hyviä valintoja itsensä kannalta, ja yritän tehdä samoin aina kun pystyn.

"Enemmän reality-elementtejä"

Stepanova kokee myös, että hiihdossa yleisön olisi päästävä lähemmäs urheilijoita. Hän kysyi, eikö siitä pidettäisi, jos urheilijoiden voitaisiin kuulla kiroavan yhteislähdön aikana.

– Meidän täytyy oppia enemmän urheilulajeista, joilla on enemmän taloudellista menestystä. Ja jotain pitää tapahtua nopeasti. Minusta persoonallisuutta täytyy näkyä enemmän ja tämän on oltava vähemmän "vanhanaikaista kilpailua". Haluan enemmän reality-elementtejä.

Stepanovasta tuli vuonna 2022 Pekingissä historian nuorin olympiakultaa voittanut maastohiihtäjä. Hän saavutti olympiakullan Venäjän viestijoukkueessa 21 vuoden iässä.