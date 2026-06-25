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Mari-Prinsessa Ståhlhammar lopettaa NRJ:llä | MTV Uutiset



Ensin Niko Saarinen ja nyt myös Mari-Prinsessa Ståhlhammar lopettaa NRJ:llä – tunteikas avautuminen NRJ:n Saarinen Shöy -aamuohjelman juontajina on kuulti Niko Nousiaista, Niko Saarista ja Mari-Prinsessa Ståhlhammaria. All Over Press Julkaistu 22 minuuttia sitten Katja Lintunen Alkuviikosta Niko Saarinen ilmoitti lähtevänsä radiosta ja nyt myös Mari-Prinsessa Ståhlhammar jättää NRJ:n. NRJ:n Saarinen Shöy -aamuohjelman juontaja Mari-Prinsessa Ståhlhammar ilmoittaa lopettavansa NRJ:n aamussa. Maanantaina uutisoitiin Niko Saarisen jättävän radion. Aamushow'ssa on myös mukana Niko Nousiainen. Lue myös: Niko Saarinen lopettaa radiossa – fyysinen oire sai havahtumaan stressiin: "Se pysäytti minut" Ståhlhammar ilmoitti asiasta tänään suorassa lähetyksessä ja kirjoitti siitä myös Instagram-tililleen. Saarinen Shöy -ohjelman viimeinen lähetys on huomenna perjantaina 26. kesäkuuta. – Tämä kulunut vuosi on ollut urallisesti minulle merkittävin ja kasvattavin ikinä. Minun suuri unelma radiojuontajuudesta toteutui ja se, että sain sen tehdä juuri tässä porukassa, on kaikista suurin lottovoitto. – Kiitokset ja arvostus tiimille studion sisällä eivät mahdu tähän eikä niihin mitkään sanatkaan riittäisi. Mutta kiitos niin perkuleesti. RA-KAS-TAN radiota ja haluan varmasti tehdä sitä myös tulevaisuudessa! Minä olen myöskin tosi ylpeä siitä, millainen minun debyyttivuosi radiojuontajana oli ja miten kasvoin tämän vuoden aikana. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Ståhlhammar myöntää, että elämä studion ulkopuolella on ollut rankempaa kuin hän olisi osannut arvata. Radiojuontajan nuorimmainen lapsi oli vain kolmen viikon ikäinen, kun hän oli aamushow promokuvauksissa ja kaksi kuukautta, kun radiolähetykset NRJ:llä alkoivat.

– Viime viikolla hän täytti jo vuoden. Vuoden, josta en muista juuri mitään. Vaikka ihmeen kaupalla onnistuimme pyörittämään arkea neljän pienen lapsen kanssa (josta kaikki kunnia minun rakkaimmalle tukipilarille kotiin), ja minä selvisin joka aamu töihin, vaikka saatoin herätä 12 kertaa yössä imettämään, ja aamuradiosta vielä muihin töihin, on se kaikki jättänyt jälkensä.

– Minuun ja meihin. Ja koska en voinut hyvin, maksoi siitä isoimman hinnan minun rakkaimmat. Minä en ollut paikalla, kun esikoinen päätti päiväkodin, enkä silloin kun vauva olisi minua tarvinnut. Minä kuvittelin, että voisin saada kaiken, mutten saanut. Tai minä sain kyllä, mutta minun perhe ei. Minun omatunto painaa tästä niin paljon etten nytkään meinaa kyyneliltäni nähdä kirjoittaa.

Ståhlhammar valottaa myös tulevaisuuttaan.

– Haluan olla saattamassa esikoisen ensimmäisenä päivänä esikouluun ja olla taas läsnä minun puolisolle muutoinkin kuin itkuisena ja stressaantuneena kuukausi toisensa perään. Haluan halata meidän pienintä niin kauan, että hän uskoo, ettei äiti hylkää, koska nyt hän pelkää sitä jopa aina kun poistun toiseen huoneeseen. Siksi nyt on aika avata uudenlainen ovi tulevaisuuteen ja arvatkaa mitä? Odotan sitä tosi innolla! Koska se näyttää kovin jännittävältä!