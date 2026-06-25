Alkuviikosta Niko Saarinen ilmoitti lähtevänsä radiosta ja nyt myös Mari-Prinsessa Ståhlhammar jättää NRJ:n.
NRJ:n Saarinen Shöy -aamuohjelman juontaja Mari-Prinsessa Ståhlhammar ilmoittaa lopettavansa NRJ:n aamussa. Maanantaina uutisoitiin Niko Saarisen jättävän radion. Aamushow'ssa on myös mukana Niko Nousiainen.
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Ståhlhammar ilmoitti asiasta tänään suorassa lähetyksessä ja kirjoitti siitä myös Instagram-tililleen. Saarinen Shöy -ohjelman viimeinen lähetys on huomenna perjantaina 26. kesäkuuta.
– Tämä kulunut vuosi on ollut urallisesti minulle merkittävin ja kasvattavin ikinä. Minun suuri unelma radiojuontajuudesta toteutui ja se, että sain sen tehdä juuri tässä porukassa, on kaikista suurin lottovoitto.
– Kiitokset ja arvostus tiimille studion sisällä eivät mahdu tähän eikä niihin mitkään sanatkaan riittäisi. Mutta kiitos niin perkuleesti. RA-KAS-TAN radiota ja haluan varmasti tehdä sitä myös tulevaisuudessa! Minä olen myöskin tosi ylpeä siitä, millainen minun debyyttivuosi radiojuontajana oli ja miten kasvoin tämän vuoden aikana.
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