NHL-historiaa – nyt puhuu Mikko Rantanen

Dallas Starsin Mikko Rantanen on jäätävässä iskussa. Suomalainen takoi toisen peräkkäisen hattutempun, kun Stars kampesi Winnipegin kumoon NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen avauksessa. Suomalainen ohjasi huippupelinsä jälkeen valokeilan toisaalle.

Rantanen teki kaikki ottelun kolme maaliaan vain 7 minuuttiin ja 55 sekuntiin toisessa erässä. Dallas kampesi osumilla maalin tappiolta 3–1-johtoon.

Winnipeg kavensi luvut 2–3:een vielä saman periodin aikana. Päätöserä meni Dallasin osalta puolustustaisteluksi.

– Pelasimme kaksi hyvää erää. Tiesimme, että he puskevat päälle kolmannessa. Olimme siinä liian passiivisia, mutta he pelasivat myös todella aggressiivisesti, Rantanen kertasi sarjan avauspelin kulkua.

– (Jake) Oettinger oli ratkaiseva hahmo päätöserässä, Rantanen jakoi kunniaa kymmenen kertaa kolmannessa torjuneelle Stars-vahdille.

Dallasin kaikki maalit iskenyt Rantanen johtaa NHL:n pudotuspelien pistepörssiä tehoin 8+7=15. Yön ottelun hattutemppu oli suomalaiselle toinen peräkkäinen. Myös aiempi kolmen maalin kimara syntyi yhdessä erässä. Kyseinen hattutempputupla on historiallinen.

Rantaselta tivattiin pelin jälkeen, onko tämän NHL-uralle osunut aiemmin vastaavaa jaksoa, jonka aikana "kaikki" kiekot uppoavat vastustajan maaliin.

– En usko. Pari viimeistä peliä on mennyt hyvin. Totta kai, on kiitettävä ketju- ja joukkuekavereita, jotka tekevät hyvää työtä ympärilläni. Yritän pitää tätä yllä, Rantanen kiitteli nöyrästi joukkuettaan.

Kun Rantanen maaliskuussa kaupattiin Dallasiin, perusteli hän siirtoa omalta osaltaan Starsin "täydellisellä paketilla".

Juuri nyt tämä kokonaisuus näyttää jopa paremmalta, kuin Rantanen oli kuvitellut.

– Tiesin, että tämä on todella hyvä joukkue, ja ollut paljon pudotuspeleissä. En odottanut ihan tätä, mutta otetaan se vastaan. Toivottavasti pystymme jatkamaan samaan malliin, Rantanen niputti.

Winnipegin päävalmentaja Scott Arnil vakuutteli avausosan jälkeen, että Rantanen on merkattu mies.

– Hän on pelaaja, jonka läsnäolo kaukalossa on tunnistettava. Kun kohtaamme tähtipelaajia, meidän on tiedettävä, missä he ovat. Rantasella luonnollisesti kulkee (Colorado-sarjan) seiskapelin jälkeen, Arnil sanoi.

Dallasin ja Winnipegin ottelusarja jatkuu ylihuomenna. Jatkoon tarvitaan neljä voittoa.