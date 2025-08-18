Patrik Laine lataa kärkkäitä kommentteja kohtelustaan – "Naurettavaa"

NHL-seura Montreal Canadiensin suomalaistykki Patrik Laine lataa napakoita kommentteja muun muassa häneen kohdistuvasta mediahuomiosta.

Laine, 27, vieraili viikonloppuna Nokialla, missä hän osallistui hänen ja Aleksander Barkovin ympärille rakennettuun hyväntekeväisyystapahtumaan. Laine on muuten harjoitellut koko kesän ajan Montrealissa.

Vieläpä terveenä, mikä on ollut iso muutos muutamaan aiempaan vuoteen verrattuna.

– Tuossa on ollut pari kesää niin, että en ole ehtinyt oikein kunnolla harjoittelemaan. Sen myötä kone rupesi vähän hiipumaan tuossa viime kaudella loppua kohden mentäessä. Nyt olen saanut ehjän kesän alle, niin koneen pitäisi jaksaa ihan päätyyn asti, Laine toteaa MTV Urheilulle.

Laine kävi viime kesänä olkapääoperaatiossa, minkä perään hän koki ikävän takaiskun, kun hän loukkaantui harjoitusottelussa Toronto Maple Leafsia vastaan. Laine jäi tuolloin Cedric Paren polvitaklauksen alle.

Laine palasi NHL-kaukaloihin joulukuun alussa. Sen jälkeen hän takoi tulosta erityisesti Montreal Canadiensin ylivoiman puolella. Sen sijaan hänen viidellä viittä vastaan -pelaaminen päätyi ajoittain varsin kovan kritiikin kohteeksi.

– Ei se ole mikään salaisuus, että siellä (tasakentällisin pelatessa) ei hirveästi tulosta tullut ja oli vähän vaikeuksia välillä. Toki, noh, sama mitä teen, niin mua kritisoidaan joka asiasta muutenkin. Olen siihen tottunut. Mutta kyllä, tuota pitää parantaa ensi kaudeksi. Tuosta on johtoportaan ja muiden kanssa keskusteltu, että laitetaan se kuntoon ja koetetaan sitä parantaa koko ajan, Laine sanoo aiheeseen liittyen.

Laine on ollut koko uransa ajan ison mediahuomion kohteena. Se yltyi äärimmilleen jo vuonna 2016, kun hän, Sebastian Aho ja Jesse Puljujärvi loistivat nuorten MM-kotikisoissa Helsingissä. NHL:ssä Laineen jokaista liikettä on seurattu silmä kovana.

Kun Laineelta kysyy siitä, miten hän suhtautuu saamaansa mediahuomioon, Tesoman tykki lataa:

– Onhan se aika naurettavaa välillä, Laine murjaisee.

– Ei tarvitse itse tehdä mitään ja silti kirjoitetaan. Mutta toisaalta jos porukkaa kiinnostaa, niin sitten kiinnostaa. Ei se mua silleen haittaa. Olen pitkälti tottunut siihen, että aina kirjoitellaan kaikennäköistä. Ei se mun omaan toimintaan enää vaikuta. Olen oppinut katsomaan tuota eri tavalla. Olen silti ihan yhtä hyvä ihminen, teen sitten kolme maalia tai on –4 taululla jossain pelissä. Tuohon on tullut vähän erilaista perspektiiviä, Laine jatkaa.

Laine on puhunut viime vuosien aikana mielenterveyden tärkeydestä. Muun muassa siitä lisää jutun yläreunan videolta, mistä näkyy Laineen koko haastattelu.