Mikko Rantanen takoi taas hurjat tehot – päävalmentajalta pelottavaa puhetta

Jääkiekon NHL:ssä Dallas Stars voitti runkosarjan nimiinsä vieneen Winnipeg Jetsin pudotuspelien toisen kierroksen kolmannessa ottelussa maalein 5–2. Dallas johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 2–1.

Pudotuspelien pistepörssiä johtava Mikko Rantanen hääri taas kerran ykköstähtenä tehtyään ottelussa tehot 1+2. Niiden myötä Rantasen saldo kevään pudotuspeleissä on 18 (9+9) tehopistettä, jotka oikeuttavat pistepörssin kärkipaikkaan.

Rantanen sai avauserässä syöttöpisteen Roope Hintzin osumaan, jolla Dallas meni 1–0-johtoon. Kyseessä oli jo 13. peräkkäinen Dallasin tekemä maali, jossa Rantanen oli osallisena joko syöttäjänä tai maalintekijänä. Kukaan toinen pelaaja ei ole yltänyt tätä pidempään putkeen NHL:n pudotuspeleissä.

Putki kuitenkin katkesi erän lopulla, kun Thomas Harley vei Dallasin 2–1-johtoon. Osuman alusti Mikael Granlund upealla tavalla. Nino Niederreiter kaatoi suomalaishyökkääjän maalin takana, mutta tämä nousi polvilleen ja tarjoili kiekon maalin eteen Harleylle.

Päätöserän alussa Rantanen nousi tasatilanteessa esiin syöttämällä ensin Alex Petrovicin 3–2-maalin ja viimeistelemällä itse vajaata minuuttia myöhemmin 4–2-maalin Hintzin ja Granlundin esityöstä.

Huimaa kevättä pelaava Rantanen on ollut suoraan osallisena 15:ssä Dallasin 17:stä viimeisestä maalista. Tähän jaksoon sisältyy toki Winnipeg-sarjan toinen ottelu, jossa Dallas jäi kokonaan ilman maaleja.

– Tämä on paras suoritus, jota olen päässyt omassa työssäni seuraamaan. Mutta minun mielestäni hän on vasta pääsemässä alkuun. Hän vasta lämmittelee. Luulen, että hän suorittaa jonkinlaista tehtävää, Dallasin päävalmentaja Pete DeBoer pelotteli muita NHL.comin mukaan Rantaseen viitaten.

Ykkösketjussa Rantasen rinnalla hyökkäävä Granlund oli hänkin vaikuttunut maanmiehensä tekemisistä.

– On mahtavaa olla samassa joukkueessa. Me kaikki näemme, mitä hän tekee. Hän on mahtava pelaaja ja pelaa parhaillaan todella korkealla tasolla. Toivottavasti hän jatkaa tätä tahtia.

Rantanen on tehnyt tämän kevään pudotuspeleissä viidessä ottelussa vähintään kolme tehopistettä. Tällä hän sivuaa Roope Hintzin kaksi vuotta sitten tekemää Dallasin seuraennätystä.

Kuuden viime pelin osalta Rantanen on niin ikään harvalukuisessa joukossa. NHL:n mukaan viimeisten 30 vuoden ajalta löytyy vain kaksi muuta pelaajaa, jotka ovat tehneet kuudessa peräkkäisessä pudotuspeliottelussa vähintään 17 pistettä: Edmontonin Connor McDavid (17) ja Leon Draisaitl (19) keväällä 2022.

Dallasin ja Winnipegin pudotuspelisarja jatkuu Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä Dallasissa.

Barkov syötti Floridan voittomaalin

Kaksi ensimmäistä ottelua Toronto Maple Leafsille vieraskaukalossa hävinnyt hallitseva mestari Florida Panthers sai pelinsä kulkemaan, kun ottelusarja siirtyi Floridaan. Panthers tasoitti ottelusarjan tilanteeksi 2–2 voitettuaan Toronton myös toisessa kotiottelussaan, tällä kertaa lukemin 2–0.

Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov syötti joukkueensa voittomaalin ottelun avauserässä. Barkov toimitti kiekon päädystä Matthew Tkachukille, joka jatkoi pelivälineen maalin eteen Carter Verhaeghelle.

Loppulukemat 2–0 viimeisteli päätöserässä Sam Bennett.

Sarja jatkuu Suomen aikaa torstain vastaisena yönä Torontossa.