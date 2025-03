Nyt puhuu Mikko Rantanen – tämän takia Dallas Stars

Suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen kommentoi jättimäistä siirtoaan Dallas Starsiin pohjoisamerikkalaismediassa.

Rantanen kaupattiin perjantai-iltana Carolina Hurricanesista Dallas Starsiin. Hän teki samalla kahdeksan vuoden ja 96 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen uuden seuransa kanssa.

Rantanen on vahvistanut tiedot itse MTV Urheilulle.

Rantanen puhui isosta valinnastaan pohjoisamerikkalaismedia TSN:llä perjantai-iltana. Hänen peliliikkeensä ovat olleet kuluvan siirtoikkunan kuumin puheenaihe NHL:ssä.

Rantanen siirtyi tammikuussa pitkäaikaisesta seurastaan Coloradosta Carolinaan, mutta jatkaakin nyt nopeasti matkaa.

Myös Carolinan on raportoitu tehneen Rantaselle jatkosopimustarjouksen. Hän ei kuitenkaan tarttunut siihen. Rantanen perustelee Dallasiin siirtymistään pitkän tähtäimen suunnitelmillaan.

– Olin tilanteessa, jossa minun oli katsottavassa elämääni pidemmälle eteenpäin. Ei vain jääkiekon vaan myös muiden asioiden osalta. Carolinassa on todella hyvä joukkue, kuten parin viime vuoden aikana on nähty. He ovat olleet lähellä Stanley Cupia, Rantanen puhui kohteliaasti TSN:llä.

Suomalainen kokee Dallasin tuntuneen yksinkertaisesti sopivimmalta vaihtoehdolta.

– Olen miettinyt sitä paljon leirini ja Susannan (puoliso) kanssa. Sopivuus oli se, mitä päätöksen takaa löytyi, Rantanen jatkoi.

TSN:n lähetyksessä kysyttiin myös, oliko Rantasen perässä useampi seura siirtoikkunan sulkeutumisen kynnyksellä.

– En sanoisi, että mukana oli vain yksi joukkue. Katsoimme ympärillemme ja yritimme löytää parhaan paikan itselleni. Sitä teimme kuukauden verran. Olen innoissani päästessäni osaksi Dallasia, Rantanen päätti.