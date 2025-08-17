Mikael Kotkaniemelle mittava NHL-pesti

Jääkiekkovalmentaja Mikael Kotkaniemi kertoo aloittaneensa elokuussa NHL-seura Toronto Maple Leafsin kykyjenetsijänä Euroopassa.
LinkedIn-palvelussa asiasta kertonut Kotkaniemi sanoo vastaavansa työssään Leafsille koko maanosan lahjakkuuksien kartoittamisesta.
– On todellinen etuoikeus tulla osaksi tällaista legendaarista organisaatiosta. Seuraa, joka inspiroi, antaa intohimoa ja tunteita kannattajille ympäri maailmaa. Odotan innolla, että saan kantaa korteni kekoon Leafsin tulevaisuudelle, Kotkaniemi kirjoitti.
Kotkaniemi, 56, on toiminut viimeksi Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana. Tampereella syntynyt, mutta Porissa nimensä tunnetuksi tehnyt Kotkaniemi on valmentanut Ässien juniorien lisäksi seuran edustusjoukkuetta vuosina 2016 ja 2018.
Kotkaniemen poika Jesperi pelaa NHL:ssä Carolina Hurricanesin riveissä.