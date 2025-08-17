NHL-miljoonariidassa ratkaisu

NHL-seura Philadelphia Flyersin ja sen ex-pelaajan Ryan Johansenin sopimusriitaan on saatu ratkaisu, kertoo TSN:n toimittaja Darren Dreger.
Flyers laittoi Johansenin viime elokuussa NHL:n siirtolistalle sopimuksen ulosostoa varten. Flyers vetosi ”vakavaan rikkomukseen” sopimuksen purun yhteydessä.
Johansenin voimassa ollut diili olisi kattanut vielä kauden 2024–25. Hänen piti tienata sopimuksen viimeisestä vuodesta 8 miljoonaa dollaria eli nykykurssiltaan 6,8 miljoonaa euroa.
Johansen oli kaupattu muutamaa kuukautta aiemmin Colorado Avalanchesta Flyersiin. Hän ei pelannut kuitenkaan yhtään ottelua philadelphialaisjoukkueen riveissä kärsittyään pahasta lonkkavammasta.
Johansen riitautti sopimuksen purun. Nyt puolueeton välimies antoi asiassa päätöksen.
Välimiehen mukaan Flyers purki Johansenin sopimuksen asianmukaisesti, eikä se tehnyt prosessissa minkäännäköistä rikettä. Tämä tietää sitä, että Flyers tai Avalanche, jotka olivat sopineet Johansenin palkan puolittamisesta, eivät saa minkäänlaisia palkkakattorangaistuksia tapauksen osalta.
Johansenin agentti Kurt Overhardt kiisti jo viime elokuussa Flyersin väitteen, vedoten siihen, että Johansen kärsi ”vakavasta jääkiekkovammasta, joka vaati laajan leikkauksen”.
Urallaan yhteensä 13 kauden ajan NHL:ssä pelannut Johansen ei edustanut tuoreella sesongilla mitään seuraa. Hän on yhä vapaa agentti.