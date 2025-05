Huomasitko? Mikko Rantasen maalimässäilyn taustalla poikkeusratkaisu

Hurjassa maalivireessä oleva Mikko Rantanen onnistui kahdesti jopa Dallas Starsin nelosketjussa iskiessään hattutempun toisessa peräkkäisessä pudotuspeliottelussa jääkiekon NHL:ssä.

Kun Rantanen johdatti Starsin 3–2-voittoon Winnipeg Jetsistä hattutempullaan sarja-avauksen toisessa erässä, NHL:n tilastonikkarit saivat hommia. Suomalainen nimittäin ratkaisi kolmella osumallaan myös pudotuspelien avauskierroksen ottelusarjan 7. pelin Colorado Avalanchea vastaan.

Vastaavanlaisia maalipyrähdyksiä pudotuspeleissä oli aiemmilta vuosilta kaksi, edellinen niistä Jari Kurrin käsialaa 40 vuoden takaa.

– Katsotaan, kuinka pitkään hän pystyy jatkamaan tätä tahtia. Hän on vireessä ja hän antaa palaa, ja se on melko vaikuttavaa varsinkin tällaisia vastustajia vastaan tässä vaiheessa kautta, Dallas Starsin päävalmentaja Peter DeBoer totesi The Dallas Morning Newsin mukaan Jets-voiton jälkeen.

Vaikka Rantanen pelasi valtaosan ottelusta Starsin ykkösketjussa, DeBoer käytti häntä tuplavaihdoissa myös joukkueen nelosvitjassa. Yleensä hyvin tasaisesti hyökkääjiään peluuttavan DeBoerin poikkeusratkaisu kantoi hedelmää, sillä suomalainen teki osumistaan kaksi juuri nelosketjun kanssa.

– Uskon, ettei sillä ole merkitystä hänelle, kenen kanssa hän on jäällä. Hän yrittää vain auttaa joukkuetta, DeBoer arveli.

Rantanen pelasi Jetsiä vastaan Dallas-hyökkääjistä eniten vaihtoja (28), peliaika oli toiseksi suurin (19.08).

Rantasella on nyt kasassa 8+7=15 pistettä kevään pudotuspelien kahdeksassa ottelussa. Joukkuekaveri Sam Steel on seurannut tätä vaikuttuneena.

– En ole varma, olenko nähnyt vastaavaa. Hän pystyy ottamaan pelit haltuunsa, eikä liigassa ole montaa kaveria, jotka pystyvät siihen.

Jetsin ja Starsin välinen sarja jatkuu Winnipegissä Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä.