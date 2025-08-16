Rajuja vuosia läpikäyneen Patrik Laineen odotukset ylittyivät: "Kaikkea ja vähän enemmänkin"

Patrik Laine on viettänyt kesäänsä pääasiassa Pohjois-Amerikan päässä harjoitellen, mutta nyt maalintekijä on ennättänyt olla muutaman päivän myös Suomessa. Kesällä avioliitonkin solminut Laine kertoi tähänastisista kokemuksistaan Montrealissa Nokialla järjestetyn hyväntekeväisyystapahtuman lomassa.

Laineen ja tämän läheisen ystävän Aleksander Barkovin masinoiman golfturnauksen tuotot ohjataan tiedotteen mukaan lyhentämättöminä uuden psykiatrisen sairaalan ulko- ja liikuntaympäristöjen rakentamiseen Tampereelle. Viime vuosina mielenterveysongelmistaan julkisestikin puhunut Laine on kiitollinen siitä, että ensimmäinen kausi Montrealissa sujui niinkin hyvin.

– Kyllä se kausi olisi voinut olosuhteisiin nähden paljon huonomminkin mennä. Kun katson lähtökohtiin, olen tyytyväinen. Takana oli ollut pari vaikeaa kesää, jolloin ei ollut aikaa, resursseja ja mahdollisuuksia laittaa kroppaa sellaiseen iskuun, että homma kulkisi. Siihen nähden pitää olla tyytyväinen, Laine sanoi MTV Urheilun haastattelussa.

Laineen mukaan viime kauden tärkein anti oli se, että hän pääsi nauttimaan jälleen lajista ja samalla ammatistaan. Maisemanvaihdos Columbuksesta oli toivottu ja samalla radikaali. Montreal osoittautui ensimmäisellä kaudella odotusten arvoiseksi kodiksi.

– Se on ollut aina yksi lempparipaikoistani pelata. Kaupunkina ja jääkiekkopaikkana varmaan paras missä olen urani aikana pelannut. Se, että siellä pääsee pelaamaan vielä kotijoukkueen pelaajana, onhan se aika unelma. Kaikki eivät pääse tuollaista tunnelmaa kokemaan. Montreal on ollut kaikkea ja vähän enemmänkin kuin mitä odotin.

Katso koko haastattelu artikkelin yläosasta. Patrik Laine kertoo laajemmin kuntoutumisestaan: "On tullut käytyä peilin edessä"