NHL-supertähden kuntosalivideo kauhistutti Leijonien kultaluotsia: "Silmiin sattuu"

Punttisalivideo NHL-kiekkoilija Kirill Kaprizovista on herättänyt ihmetystä sosiaalisessa mediassa. Pitkän linjan fysiikkavalmentaja Hero Mali suorastaan kauhistelee venäläispelaajan touhua videon nähdessään.

– Silmiin sattuu. En pysty tätä edes katsomaan, Mali tuskailee Kaprizovin suoritusta.

Videolla Kaprizov tekee ilmeisesti tempausta, mutta suoritus on valovuosien päässä optimaalisesta.

– Tuossa on niin paljon korjattavaa, että en tiedä, mistä lähtisi liikkeelle, Mali pohtii.

– Tuon kuuluisi olla ensinnäkin räjähtävä liike, mutta tuossa ei tapahdu missään kohtaa nopeita asioita – ei millään nivelellä. En teettäisi tuota liikettä kyseisellä urheilijalla, Mali linjaa.

Kaprizovin tempauksen taidonnäytteen voi katsoa alla olevalta videolta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Kuntosaliharjoittelussa tulisi muistaa, että isoilla painoilla liikkeitä tehtäessä voi saada kehossa vahinkoa aikaan. Mali näkeekin Kaprizovin tekemässä ”tempauksessa” enemmän riskejä kuin hyötyä.

– Olkapäät ja selkä ovat ensimmäiset, mistä olen huolissani. Sen lisäksi pelottaa, että tanko tulee tuota jätkää päähän, Mali listaa Kaprizovin ongelmat.

Vaikka tekniikka on pahasti pielessä, on siihen olemassa hyvät lääkkeet. Jos Kaprizov tulisi Malin oppiin, lähdettäisiin liikkeelle perusasioista.

– Pistäisin ensin hyppäämään pelkän tangon kanssa. Tanko riippumaan eteen ja hyppy, että löytää ne ajoitukset, eikä edes mieti sitä vetovaihetta. Sieltä se tanko tulee sitten ilmaiseksi pää yläpuolelle, Mali kertoo.

– Otettaisiin vain ykkösiä, ja jokainen veto lähtisi maasta.

Fysiikkavalmentajana työskentelevä Mali on nähnyt urallaan jos jonkinlaista painonnostotekniikkaa.

– Meillä oli viime vuonna IFK:ssa yhdellä nuorella miehellä myös tuollainen rinnallevedon hidas malli. Hän sai kyllä nostettua sellaiset 80-90 kiloa hitaallakin tyylillä, mutta räjähtävyys puuttui. Tehtiin sitten sellainen kuuri, että nostettiin 40 kilolla ykkösiä, että saatiin ajoitukset, tekniikka ja räjähtävyys.

Vaikka Kaprizovin tempaustekniikka ei silmiä hivele, on luistelu ja mailankäsittelytaito aivan toista luokkaa. Minnesotan hyökkääjä on tehtaillut parhaimmillaan NHL:n runkosarjassa 108 pistettä. Viime kaudellakin pisteitä syntyi Wildin paidassa 56 kappaletta.

Nykyään yrittäjänä työskentelevä Hero Mali oli pitkään fysiikkavalmentajana HIFK:ssa ja sitä ennen Jokereissa. Hän on ollut myös Leijonien mukana monena vuonna. Takataskussa on kaksi MM-kultaa vuosilta 2019 ja 2022.