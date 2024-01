Neptunuksen ja Uranuksen väreistä on ollut täysin väärä käsitys – uusi tutkimus korjaa asian

Avaruuslennolla 1980-luvulla otettujen kuvien perusteella Neptunuksen ajateltiin olevan voimakkaan sininen ja Uranuksen vihreä.

Oxfordin yliopiston tutkimuksessa on käynyt kuitenkin ilmi, että jäiset jättiplaneetat ovatkin molemmat sävyltään vihertävän sinisiä.

Vanhoja kuvia oli paranneltu

Neptunuksen aiempia kuvia oli tutkijoiden mukaan parannettu, jotta niissä näkyisi yksityiskohtia planeetan ilmakehästä. Se taas muutti niiden todellista väriä.

– Kuville oli tehty jotain, mitä kaikki Instagramissa olevat ovat varmasti tehneet joskus elämässään, eli niiden värejä oli muokattu, skotlantilaisen Edinburghin yliopiston astrofysiikan professori Catherine Heymans kertoi BBC Radio 4:n Today-ohjelmassa.

– He korostivat sinistä tuodakseen esiin piirteitä, joita Neptunuksen ilmakehässä voi nähdä. Siksi kuva näyttää hyvin siniseltä. Todellisuudessa Neptunus on melko samanvärinen kuin Uranus.

Tähtitieteilijöillä tiedossa jo pitkään

Tähtitieteilijät ovat jo pitkään tienneet sen, että useimmat kuvat Neptunuksesta ja Uranuksesta eivät kerro tarkasti niiden todellisia värejä, toteaa tutkimusta johtanut professori Patrick Irwin Oxfordin yliopistosta.

– Vaikka keinotekoisesti kyllästetty väri oli tuolloin planeettatutkijoiden tiedossa – ja kuvat julkaistiin kuvateksteillä, joissa se selitettiin – ero oli ajan myötä kadonnut, Irwin toteaa BBC:n jutussa.

Brittiläisen tähtitieteellisen järjestön Royal Astronomical Societyn apulaisjohtaja Robert Massey selittää, että kuvien tehostaminen on tavanomainen menettely avaruustutkimuksessa.

– Olisi tyhmää katsoa tähtitieteellistä kuvaa ajattelematta, että sitä on paranneltu. Niitä on pakko käsitellä siksi, että niistä voidaan nähdä paremmin yksityiskohtia.

– Kyse ei ole mistään salaliitosta, hän huomauttaa BBC:n mukaan.

Todelliset värit

Tutkijat löysivät muutoin samansävyisiksi todettujen planeettojen väreistä myös pienen eron: Neptunus on heidän mukaansa ripauksen Uranusta sinisempi, mikä johtuu sen ohuemmasta sumukerroksesta.

Tutkimus osoitti myös, että Uranus näyttää hieman vihreämmältä kesällä ja talvella, kun toinen sen navoista on kohti Aurinkoa. Keväällä ja syksyllä, kun aurinko on päiväntasaajan yläpuolella, se on sinertävämpi.

Tutkimus on julkaistu Monthly Notices of the RAS -julkaisussa.

Neptunus tunnetaan myös isosta pilkustaan

Uranus on aurinkokunnan seitsemäs planeetta Auringosta lukien. Se on jättiläisplaneetta, joka on planeetoista kooltaan kolmanneksi ja massaltaan neljänneksi suurin.

Neptunus on aurinkokunnan kahdeksas ja uloin planeetta Auringosta laskettuna. Planeetan arvellaan koostuvan pääasiassa kivestä ja jäästä, joiden päällä on melko ohut vetykerros, jonka yläosa on kaasumainen. Neptunus tunnetaan myös suuresta tummasta pilkustaan.