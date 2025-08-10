Taivaankappaleet nyt upeissa väreissä – "Kannattaa bongailla!"

Punaisiksi ja oransseiksi värjäytyneet taivaankappaleet ihastuttavat lukijoiden kuvissa. Taustalla on kuitenkin ikävämpi ilmiö.
MTV Uutisten lukijat ovat innostuneet kuvaamaan aurinkoa ja kuuta niiden ollessa lähellä taivaanrantaa. Syynä on niiden näkyminen kauniissa väreissä.
Itse taivaankappaleet eivät ole väriä vaihtaneet, vaan taustalla on karumpi mutta onneksi väliaikainen ilmiö ilmakehässä. Kanadassa roihuaa tällä laajoja metsäpaloja, jotka levittävät savun mukana pienhiukkasia taivaalle. Nämä pienhiukkaset ovat nyt saapuneet lännestä puhaltavien tuulten mukana Suomenkin ilmatilaan.
– Se värjää tällä hetkellä näitä valopalloja punaisiksi, kertoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.
Ilmiö näkyy erityisesti aamuisin ja iltaisin taivaankappaleiden ollessa lähellä horisonttia. Rintaniemi kehottaakin pitämään silmät auki erityisesti tänään illalla.
– Nyt kannattaa bongailla tänään varsinkin, kun aurinko lähtee illalla laskemaan! Näkyykö siellä punainen, metsäpalosavujen värjäämä aurinko.
Taivallaa voi nähdä nyt myös muita upeita väri-ilmiöitä. Katso jutun alusta video, jossa Rintaniemi kertoo niistä lisää!
Länsituuli tuo Suomeen tulevina päivinä myös lämpöä.
– Alkava viikko ei näytä lainkaan niin sateiselta kuin alun perin pelättiin, kertoo Rintaniemi..
Viikko käynnistyy epävakaisessa säässä, mutta loppuviikkoa kohden sää poutaantuu. Lämpötilat nousevat laajalti yli 20 asteen ja hellerajaakin saatetaan hätyytellä.