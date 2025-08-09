Neljä avaruuslentäjää palasi Maahan viiden kuukauden jälkeen

SpaceX:n Dragon-avaruuskapseli laskeutui Maahan 9.8.2025
Avaruusyhtiö SpaceX:n Dragon-avaruuskapselin laskuvauhtia hillittiin valtavilla laskuvarjoilla.
Julkaistu 09.08.2025 20:16

MTV UUTISET – STT

Neljä avaruuslentäjää palasi Maahan Kansainväliseltä avaruusasemalta lauantaina alkuillasta Suomen aikaa. 

Maahan palasivat yhdysvaltalaiset astronautit Anne McClain ja Nichole Ayers, japanilainen Takuya Onishi ja venäläinen kosmonautti Kirill Peskov, jotka olivat kaikki viettäneet avaruudessa noin viisi kuukautta.

Avaruuslentäjät tekivät avaruusasemalla tieteellisiä kokeita esimerkiksi siitä, miten kasvin solut reagoivat painovoimaan.

Avaruusyhtiö SpaceX:n Dragon-avaruuskapselin lasku kesti noin 17 tuntia. Alus laskeutui Kaliforniaan Yhdysvaltoihin.

Kapselin vauhti hidastui, kun se osui Maan ilmakehään. Vauhtia hillittiin entisestään valtavilla laskuvarjoilla.

