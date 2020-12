Hubble-avaruusteleskooppi havaitsi oudon näyn syvältä avaruudesta: ”Kuin mahdollinen Planeetta 9”

Kalifornian yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kyseinen planeetta saattaa olla samankaltainen, kuin teoreettinen Planeetta 9, jonka on spekuloitu kiertävän omassa aurinkokunnassamme.

Avaruudesta löydetään jatkuvasti uusia eksoplaneettoja. Osa löydetyistä planeetoista on maankaltaisia.

Uutiskanava CNN kanava kertoo, että Hubble-avaruusteleskoopin havainnoima eksoplaneetta HD106906 b on peräti 11 kertaa Jupiterin massainen. Planeetalla on äärimmäisen kaukainen kiertorata kaksoistähden ympäri. Sen yksi kierros kestää 15 000 Maan vuotta.

Kyseinen kaksoistähtijärjestelmä on vain noin 15 miljoonan vuoden ikäinen ja sen ympärillä on pölykiekko, josta epäillään muotoutuvan planeettoja. Havainnoitu eksoplaneetta kiertää emotähtiään kuitenkin äärimmäisen jyrkässä kulmassa planeettoja muodostavaan kiekkoon nähden.

Jotkut tutkijat epäilevät, että myös omaa aurinkokuntaamme kiertää hyvin etäällä vielä havaitsematon planeetta, joka vaikuttaisi Neptunuksen takana olevien kappaleiden liikkeisiin. Tätä hypoteettista planeettaa on kutsuttu nimellä Planeetta 9. Myös Planeetta 9:n on teorisoitu liikkuvan eri kulmassa planeettojen tasoon nähden. Planeetta 9:n on teorisoitu olevan noin 10 kertaa maapallon kokoinen.