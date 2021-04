Ihmiskunnan kaukaisin luotain seikkailee jo tähtienvälisessä avaruudessa – avaruusprofessori kertoo, miksi luotain siirtyy kohta "ikuiseen uneen"

Voyager-luotaimissa on mukana kultalevy, jossa on musiikkia sekä kaiverrettu viesti ihmiskunnalta.

Voyager-luotaimissa on mukana kultalevy, jossa on musiikkia sekä kaiverrettu viesti ihmiskunnalta.

Ihmiskunnan kaukaisin seikkailija

Aihetta tarkkaan jo pitkään seurannut Aalto-yliopiston avaruusfysiikan ja -tekniikan professori Esa Kallio kertoo, että esimerkiksi Voyager 1 on jo niin kaukana maapallosta, että sitä on vaikea edes hahmottaa.

– Luotaimen etäisyys on noin 150 kertaa se matka, mikä on Maan ja Auringon välillä. Jos Maan ja Auringon etäisyys olisi 1 senttimetri, Voyager olisi 1,5 metrin päässä, eli todella kaukana. Voyager 1 on päässyt tietyssä määrin jo aurinkokuntamme rajalle. Se etenee jo tähtienvälisessä avaruudessa, Kallio kertoo.