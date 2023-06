CNN: Tutkijat löysivät planeetan, jota ei pitäisi olla olemassa – "Se oli täydellinen yllätys"

Halla kiertää omaa Aurinkoamme suurempaa Baekdu-tähteä, joka sijaitsee Pienen karhun tähdistössä. Niiden välimatka on noin puolet lyhyempi kuin Maan etäisyys Auringosta: vajaat 69 miljoonaa kilometriä.

Havainnot Baekdusta tehtiin käyttämällä Nasan TESS-avaruusteleskooppia. Tutkijat havaitsivat, että tähden energianlähteenä toimii sen ytimessä oleva helium, koska se vaikuttaa jo käyttäneen vetynsä. Tämä puolestaan viittaa siihen, että tähti on kerran laajentunut punaiseksi jättiläiseksi.

– Tähden nielaisulla on normaalisti katastrofaaliset seuraukset lähellä kiertäville planeetoille. Kun ymmärsimme, että Halla oli onnistunut selviytymään jättiläistähden välittömässä läheisyydessä, se oli täydellinen yllätys, tutkimukseen osallistunut tohtori Dan Huber Sydneyn yliopistosta sanoi lausunnossa CNN:n mukaan.

Voisiko punaisen jättiläisen imusta selvitä?

Vaikka omassa aurinkokunnassamme on vain yksi tähti, monet tähdet ympäri universumin ovat kaksoistähtiä. Yhä tutkitaan, miten planeetat näissä kaksoistähtijärjestelmissä muodostuvat ja mikä on niiden kohtalo.

Tutkijat tekivät Hallan osalta jatkotutkimuksia vuosina 2021 ja 2022 käyttäen Havaijilla sijaitsevia Keck-teleskooppia sekä Kanada–Ranska–Havaiji-teleskooppia. Nämä ratkaisevan tärkeät lisätutkimukset paljastivat planeetan lähes pyöreän kiertoradan pysyneen vakaana yli vuosikymmenen. Kysymys siitä, miten planeetta on selvinnyt, on edelleen auki.

– Me vain emme usko, että Halla olisi voinut selvitä punaisen jättiläistähden imusta, CNN kertoo Huberin sanoneen.

Tutkijoiden mukaan on myös täysin mahdollista, että Halla ei ole alun perinkään koskaan kohdannut mitään vaaraa.

Toinen mahdollisuus on, että Halla on verrattain nuori planeetta, joka on peräisin katastrofaalisesta tähtien yhteentörmäyksestä syntyneestä kaasupilvestä.