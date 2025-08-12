Tulevana yönä on paras hetki nähdä tähdenlentoja

Perseidien tähdenlentoparven maksimi osuu tänään päiväsaikaan, mutta yöllä meteorien esiintyminen on yhä runsasta.
Tulevana yönä on paras hetki bongata perseidien tähdenlentoparven meteoreja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Parven maksimi osuu tänään päiväsaikaan, mutta yöllä meteorien esiintyminen on yhä runsasta.
Ursan mukaan tähdenlentojen havaitseminen on helpointa pimeältä ja vähäpilviseltä taivaalta. Paras tapa havainnoida tähdenlentoja eli meteoreja on makuualustalla selällään maaten.
Perseidejä näkyy käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen hyvin valoisia.
Perseidien tähdenlentoparven meteoreja on voinut Ursan mukaan nähdä harvakseltaan jo 17. heinäkuuta alkaen, ja niiden havaitseminen on mahdollista aina 24. elokuuta saakka.
Tähdenlentoparvet ovat vuosittain hyvinkin säännöllisiä. Perseidit ovat yleisimpiä tähdenlentoparvia joulukuun geminidien ja tammikuun kvadrantidien ohella. Perseidien nimi tulee siitä, että meteorit tulevat Perseuksen tähtikuvion suunnalta.
Säännölliset meteoriparvet johtuvat Ursan mukaan pyrstötähtien eli komeettojen ydinten murusista ja pölystä, joita ne jättävät radalleen Auringon ympäri kiertäessään.