Mystinen ”Planeetta 9” kateissa: Uusi tutkimus yrittää osoittaa sen sijainnin – jos se on edes olemassa

”Planeetta 9” on osoittautunut sangen haastavaksi kohteeksi: Sen olemassaolosta on viitteitä, sillä Aurinkokunnan ulko-osissa sijaitsevan Kuiperin vyöhykkeen jäisissä kappaleissa on havaittu tietynlaista ryhmittymistä. Tämä viittaisi tuntemattoman taivaankappaleen painovoiman vaikutukseen.