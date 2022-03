Neljä väitettä SM-liigan puolivälieristä – Petteri Sihvonen ei usko Kärppien saumoihin, HIFK:lta myrskyvaroitus?

Ilves, Kärpät, TPS ja HIFK aloittivat oman puolivälieräurakkansa tänään sunnuntaina. Tappara, Lukko, Jukurit ja KooKoo huilaavat vielä tänään ja lyövät tohinan päälle maanantaina.

Miltä eri sarjojen asetelmat näyttävät? Nähdäänkö puolivälierissä yllätyksiä?

Ennakkoasetelmia perkaavat MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen.

Väittämät:

Ilves–Kärpät-sarjaan voi povata isoa yllätystä. Kärpät laittaa Ilveksen enemmän kuin ahtaalle.

Sihvonen: Ei, ei. Olisi ennenkuulumatonta, että joukkue kuten Ilves, joka on ollut voittavilla raiteillaan jo 45 peliä, kaatuisi tai horjuisi Kärppiä vastaan, joka on ollut vasta kymmenisen peliä oikeiden pelillisten asioiden perässä.

Savonen: Ilves on ollut tuloksellisesti voittavilla raiteilla, mutta en ole vieläkään täysin vakuuttunut sen kevään potentiaalista. Ilves on flowjoukkue. Kärpät oli sitä samaa vielä ennen Lauri Marjamäen tuloa. Nyt se on kuin köyhän miehen Tappara, joka yrittää tulla keskituloiseksi tai Nokia-miljonääritapparaksi. Pitää myös muistaa, että Marjamäen Kärpät otti valtavia kehitysaskeleita vain muutaman viikon sisällä – kovan tulospaineen keskellä. Sen lisäksi se ei anna esimerkiksi ratkaisuvoimassa yhtään tasoitusta Ilvekselle. Uskon vakaasti, että tässä on pudotuspelien the sarja. Kärpät laittaa Ilveksen ahtaalle, ehdottomasti.

HIFK jyrää TPS:n yli. TPS:n materiaali ei vain yksinkertaisesti riitä.

Sihvonen: Tästä olen osin samaa mieltä. Tosin en painota pelaajamateriaalia yhtä paljon, enemmän kyse on siitä, että TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas ei ole kyennyt organisoimaan joukkueelleen toimivaa hyökkäyspelitapaa.

Savonen: Povaan, että HIFK lyö pöytään myrskyvaroituksen. Ville Peltosen IFK on ollut parhaimmillaan sarjan paras joukkue. Sen peli on uomissaan ja sillä on järkyttävän paljon tulivoimaa. En ole lainkaan vakuuttunut TPS:stä. Siitä on vaikea saada otetta. Yksi Mikael Pyyhtiä ei riitä IFK:n koneistoa vastaan.

Jukurit on ennakkosuosikki, mutta se joutuu yllättävän koville tulevassa KooKoo-puolivälieräsarjassa.

Sihvonen: Ei joudu, koska Jukureilla on kotietu. En näe, että KooKoo voisi voittaa kertaakaan Mikkelissä Kalevankankaalla. Toisaalta KooKoolla on Sumulaaksossa kotonaan etu isossa 30x60 metrin kaukalossa. Jukureiden pelitapa ei ole parhaimmillaan isossa kaukalossa.

Savonen: Onhan se hurjaa, että toinen näistä joukkueista pelaa tänä keväänä mitaleista. Mikä on mahtava juttu. Jukurit on mielenkiintoinen tapaus. On jännä nähdä, että mihin sen kantti riittää keväällä. Pelillisesti en näe mitään syytä sille, etteikö Jukurit menisi tästä sarjasta jatkoon. KooKoo ottaa maksimissaan 1–2 voittoa.

Tapparan kone käynnistyy toisessa pelissä. Sen jälkeen Lukolla ei ole mitään palaa.

Sihvonen: Älä koskaan aliarvioi hallitsevaa mestaria, sanotaan. Tämä sarja voi hyvinkin mennä peräti seitsemänteen peliin. Mutta uskon, että Tappara voittaa lopulta.