Mestari-KalPa värväsi Liiga-konkarin pikapaikkaajaksi

Hallitseva Suomen mestari KalPa on pestannut tutun SM-konkarin pätkäsopimuksella joukkueeseensa.

Puolustaja Saku Salmela, 35, edustaa KalPaa reilun viikon mittaisella sopimuksella. Salmelan diili on voimassa elokuun loppuun.

Salmela on tuttu nimi Kuopiossa. Hän pelasi KalPassa kolmella kaudella, viimeksi 2023–2024. Puolustaja edusti viime sesongin ajan KooKoota.

KalPa tarvitsee Salmelan palveluksia ensi viikolla alkavassa CHL:ssä, sillä joukkueen puolustajista Lukas Kanak, Ville Ruotsalainen, Juuso Ketola ja Iivari Räsänen ovat loukkaantuneena.

– Joukkueessa on lyhytaikaisia vammoja, sekä tärskyjä ja haluamme varmistaa, että CHL-peliviikolla joukkueen leveys on riittävä eikä rasitustasot kasva liian isoksi. Saku on meille tuttu pelaaja ja hän tuntee joukkueen, sekä valmennuksen, joten hänen on helppo hypätä mukaan lyhyeen pestiin, KalPan urheilupomo Anssi Laine kommentoi tiedotteessa.

Salmela on pelannut SM-liigassa KalPan ja KooKoon lisäksi Ilveksessä, HIFK:ssa, Ässissä ja Tapparassa. Pelejä on kertynyt kaikkiaan 483.