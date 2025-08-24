Kommentti: Kurkistus Liiga-kulisseihin yllätti – tilanne äityi kipakaksi

Vierailu SM-liigan erotuomarileirityksessä tarjoili yllättävän näytelmän, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa.
Auditoriollinen raitapaitoja kokoontui lauantaina Vierumäen urheilupyhätössä. Viikonlopun ohjelmassa on sääntökokeen ja fysiikkatestien lisäksi luentoja.
Lauantaiaamuun säännöt ja linjaukset -luento oli mielenkiintoista seurattavaa. Erotuomarijohtaja Jyri Rönnin johtama keskustelu äityi paikoitellen ilahduttavan kipakaksi vasta-argumentoinniksi.
Monikymmenpäisestä tuomarijoukosta kenties eniten ääntä päästivät kokeneemman portaan tekijät. Tuomarit, julkisesti pidättyväinen ryhmittymä, antoi tulla omiensa parissa. Hetkessä lukuisat “äänettömät” hahmot saivat silmissäni rutkasti luonnetta ja persoonaa.
Ääneen ihmettelyä, kyseenalaistamista ja myös huumoria. Oloni oli tirkistelevä, sillä vastaavaa ei suurelle yleisölle ole tarjolla, harmi. Erotuomaripomo joutui ainakin kertaalleen rauhoittelemaan laukkaavaa puheensorinaa oikein kunnolla.
Sanailua ja vääntöä riitti Liigassa sovellettavan IIHF:n sääntökirjan käännöskukkasista, harvinaisista skenaarioista ja myös siitä, kuinka asiat voidaan perustella kentän tasolla joukkueille.
Mielikuva, kuinka tuomari on itsestään selvästi aina samaa mieltä sääntökirjan kanssa, mureni takapulpetissa istuessa.
Ennakko-odotukseni osoittautuivat vääräksi. Olin kuvitellut tilaisuuden olevan Liigan johdon monologi, jossa linjat vedetään kuulijoille, piste.
Viimeinen kompassin suunta kiskotaan edelleen samasta paikasta, mutta polveilevan tilaisuuden anti osoitti, että kokonaisuutta yritetään ravistella isolla joukolla järjestelmän sisältä. Sääntötulkinnat ja muutokset eivät kulje jäälle ilman kaukalon vallankäyttäjien läpivalaisua.