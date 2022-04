Tapparan kriittiset kysymykset hämmästyttävät Petteri Sihvosta – "Ihme homma"

Tappara eteni finaaleihin, kun se kaatoi puolivälierissä Lukon ja välierissä KooKoon. TPS:n taival kulki HIFK-puolivälieräsarjan ja Ilves-välieräsarjan voittojen kautta.

Kevät saa herkullisen huipennuksen, kun kaksi suurseuraa kohtaa finaaleissa.

Sen lähtöasetelmia puivat väitteiden kautta MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen.

1. Tapparalta ei ole nähty missään nimessä vielä parasta tämän kevään aikana.

Sihvonen: Ei ole nähty. Tai jos on jo nähty paras Tappara, TPS voi päästä hyvinkin niskan päälle finaalisarjassa. Uskon, että jo avausottelussa, paitsi finaalisarja, myös Nokia Arenan yleisö sytyttää Tapparan lyömään liki parastaan pöytään.

Savonen: Tapparalla on ollut omat hetkensä, mutta sen arsenaalilta voi odottaa vielä parempaa. Käykö niin? Saako Tappara maksimit irti? Se on kysymys, joka on pinnalla koko finaalisarjan ajan. Fakta on kuitenkin se, että Tappara on hirmuvaarallinen joukkue. Voi vain kuvitella, mitä nähdään, kun he lyövät parasta pöytään.

2. TPS on joukkue, joka voi aidosti horjuttaa Tapparaa.

Sihvonen: On se. Ja miksi? TPS turvaa 60 runkosarjaottelun ja 13 pudotuspelin rutiinillaan puolustuspelaamiseen. Puolustamalla voitetaan mestaruuksia, sanotaan. Se on osin totta. Vaikka Pekka Virran Lukko vuosi sitten voittikin hyökkäämällä.

Savonen: Täytyy myöntää, että yllätyin siitä, miten vahva TPS oli Ilves-välieräsarjassa. Se oli käytännössä yhtä peliä lukuun ottamatta jatkuvasti Ilvestä edellä. Kehuttu puolustuspelipaketti yhdistettynä raikkaaseen, nuoreen voimaan. TPS:n tekemistä on ilo katsoa. Mikäli Jussi Ahokkaan joukot saavat yhtään ylivoimapeliään parempaan iskuun, TPS horjuttaa Tapparaa.

3. Jussi Tapolan kannattaisi lyödä Otto Rauhalan nelosketju TPS:n ykkösketjua vastaan.

Sihvonen: En usko tuohon. Se olisi sittenkin vain kosmetiikkaa. Suomalaiseen lätkää ei kuulu orjallinen kenttä kenttää vastaan peluuttaminen.

Savonen: Kun kysyin Tapolalta asiasta, hän vihjaili, että näin saattaa käydä. Tarvitseeko Tappara tiettyä, kohdistettua ketjupeluutusta? Ei välttämättä. Jos asiaa tarkistelee lajiromanttisesta näkökulmasta, niin olisihan se mahtava nähdä, kun kevään parhaat yksilöt olisivat nokat vastakkain vaihto toisensa jälkeen. Pitää myös muistaa, että Tapparalla on nyt ketju, jonka voi lyödä tuota tulikuumaa TPS:n supertrioa vastaan. Ilveksellä ei ollut sellaista. Petri Kontiolan johtama hajanainen ykkösketju jäi täysin Juuso Pärssisen ja kumppaneiden jalkoihin. Jos ketjumätsäämistä ei nähdä, niin Tapolalla on ainakin vahva vaihtoehtokortti käsissään.

4. Anton Levtchin ja Kristian Kuuselan herääminen tai heräämättä jääminen vaikuttaa oleellisesti sarjan kulkuun.

Sihvonen: Kyllä se vaikuttaa. Levtchi on ollut vaisu. Onko hän loukkaantunut? Ja jos on, niin fyysisesti vai henkisesti? Ihme homma. Ja niin kauan kuin Kuusela pelaa Tapparassa, Tappara on Kuuselan joukkue.

Savonen: Nyt nähdään se, että onko Levtchi pelkästään hyvä SM-liigapelaaja vai onko hän jotain suurempaa. Kuuselan tilanteesta on herännyt jos jonkinlaisia huhuja. On viitattu jopa välirikkoon. He molemmat, Levtchi ja Kuusela, ovat avainroolissa, kun puhutaan Tapparan ylivoiman tehokkuudesta. Rauhalan johtaman nelostrion tehoilu on peittänyt allensa Tapparan kriittisiä kysymyksiä. Ne liittyvät vahvasti juuri Levtchiin ja Kuuselaan.

5. SM-liigan finaaleissa on täysin oikeat joukkueet. Jossittelulle ei ole mitään tarvetta.

Sihvonen: Ei pienintäkään tarvetta. Pudotuspelien tähän mennessä kaksi selvästi parasta kohtaa finaaleissa. Asetelma on mitä kutkuttavin.